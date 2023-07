“A nosotros no se nos caerá el Metro”: Santiago Taboada tras ser “destapado” por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A nosotros no se nos caerá el Metro… Les daremos una lección de democracia”, respondió el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en su conferencia “mañanera” de hoy, éste lo “destapó” como supuesto elegido de la oposición para ser candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024.

“El presidente @lopezobrador_ dice que voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el Frente Amplio por México está más fuerte que nunca”, escribió el panista en su cuenta de Twitter, pocas horas después de lo dicho por el tabasqueño en Palacio Nacional.

El exlegislador federal por el PAN, reelecto en 2021 en la alcaldía Benito Juárez, agregó:

“De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos ‘desapariciones’ a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”.

Desde principios de octubre del 2022, Taboada Cortina ha manifestado públicamente y en distintas ocasiones que quiere ser candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX en el 2024.

Sin embargo, desde febrero pasado ha estado bajo la lupa pública, debido a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) que han involucrado a funcionarios y exfuncionarios de su administración en la alcaldía Benito Juárez con la red de corrupción inmobiliaria en esa demarcación.

En respuesta, Taboada ha acusado a la institución que encabeza Ernestina Godoy, de hacer un “montaje judicial” y “fabricación de cargos” contra funcionarios y exfuncionarios de su administración para obstaculizar su intención de buscar la Jefatura de Gobierno en el 2024.