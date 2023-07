Línea 1 del Metro: Con cinco meses de atraso, aún no hay fecha de reapertura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A más de un año del cierre de la mitad de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para su “rehabilitación”, el gobierno capitalino aún no tiene una fecha fija para su reapertura, aunque la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum prometió hacerlo en febrero de este año; es decir, lleva cinco meses de atraso.

El 9 de julio de 2022, la morenista informó del cierre de 12 de las 20 estaciones de esa línea, la más antigua de la red del STC, que va de Pantitlán a Observatorio, para su modernización: Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica y Salto del Agua. Aseguró que los trabajos terminarían en febrero de 2023, fecha en que sería abierta a los millones de usuarios de este transporte.

Sin embargo, este lunes, luego de la presentación de la Jornada Nacional de Salud 2023, el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que, aunque ya están haciendo las pruebas, aún no hay fecha para su reapertura:

"Esperamos nosotros que lo antes posible, prácticamente, se están haciendo ya las pruebas de funcionamiento", dijo en conferencia.

Al ser cuestionado sobre si el retraso se debía a algún contratiempo, el exsenador respondió: “No hay algo en particular... en el momento en el que empiece a funcionar todo este tramo, en este caso de la Línea 1, es porque ya no hay ningún pendiente que resolver, eso es lo más importante”.

También, enfatizó que se está “revisando minuciosamente todo el trabajo realizado” para garantizar la seguridad de los usuarios: “Lo fundamental es que se verifique hasta el último detalle, antes de que ya se use masivamente, ampliamente por la población”.

Respecto a las pruebas, el morenista detalló: “En las visitas que he realizado hemos viajado en el tren desde Pantitlán hasta Pino Suárez, es decir los trenes están corriendo sobre las vías que ya están tendidas, está la iluminación sobre las vías, fueron cambiadas las vías, los durmientes, el balasto, en fin, prácticamente se ha hecho la obra”.

Aunque el jefe de Gobierno no quiso establecer una fecha tentativa para la reapertura de la Línea, aseguró que “no tarda mucho que empiece a andar” y pidió esperar:

“Vamos a dejar que nos digan quienes están haciendo las obras ‘ya concluimos’, para poder dar una fecha segura”, reiteró.

Batres Guadarrama añadió que la apertura permitirá “reacomodar” el transporte alternativo utilizado para cubrir la ruta de las estaciones inhabilitadas y aseguró: “Lo que más nos interesa es que cuando funcione, esté perfectamente bien todo”.

Fase 1 de la modernización

El cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del STC Metro anunciado el 9 de julio de 2022 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, marcó el inicio del Programa de Modernización que presuntamente duraría ocho meses, es decir, hasta febrero de 2023.

De acuerdo con dicho programa, al terminar los trabajos y hacer las pruebas necesarias, de inmediato se restablecería el transporte en estas estaciones y comenzarían las obras en la otra parte de la línea, que terminarían en agosto de este año. Para entonces, según lo ofrecido, la Línea en su totalidad ya podría reabrir para los pasajeros.

No obstante, aún no terminan los trabajos en la Fase 1 y, por ende, no han comenzado los de la Fase 2.