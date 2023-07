CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al encabezar su primer informe mensual de avance en la Alerta por Violencia de Género, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció el lanzamiento de una campaña contra la violación sexual con el lema “Las mujeres no se agreden, se cuidan”.

En el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, con un formato que solo usaba Claudia Sheinbaum para sus informes anuales, el morenista anunció:

“Hemos resuelto iniciar una fuerte campaña contra la violación, una campaña en la que decimos ‘las mujeres son amigas, son compañeras, son esposas, son hermanas, son hijas. No son tuyas, no son de tu propiedad. Las mujeres no se agreden, se cuidan’”.

Ante aplausos de los cientos de invitados, agregó que “solo cuando se dice sí es que sí. Paremos la violencia y construyamos la igualdad.”

Batres Guadarrama destacó que el gobierno capitalino ha enfatizado en la necesidad de formación de la mujer en el conocimiento, ejercicio y reclamo de sus derechos. No obstante, agregó que “también es necesario lograr el otro objetivo: educar a los hombres para que sean hombres y no machos”.

Con la presencia de su esposa Daniela Cordero entre los funcionarios, como siempre lo acompaña aunque no tenga ningún cargo público, el mandatario local dijo que el deber del gobierno es “educar a las nuevas generaciones y reeducar a las viejas generaciones en una idea sencilla, pero profunda”. Y soltó:

“Las mujeres no son propiedad de los hombres, las mujeres no son propiedad de nadie, las mujeres no son objetos, las mujeres son libres y tienen el derecho a vestir como quieran, a pasear a la hora que quieran, a platicar y reunirse con quien quieran y a crear en la vida como quieran”.

En el informe mensual por la Alerta por Violencia de Género, Batres Guadarrama subrayó los avances en el combate al femicidio y la ayuda que ha brindado la operación del número *765 para atender el riesgo feminicida.

Al final del evento, cuando Batres, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, y demás funcionarias se tomaban una foto panorámica, desde atrás del Teatro de la Ciudad se escucharon las voces de varias mujeres al unísono: “¡Vivas nos queremos!” y “¡ni una más ni una más, ni una asesinada más!”.