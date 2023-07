Captan ebria a una oficial de la Policía Auxiliar de la CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una oficial de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue sorprendida en estado de ebriedad luego de detener a una automovilista en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo; la uniformada fue separada de su cargo mientras se realizan las investigaciones.

El sábado 22 de julio circuló en Twitter un video de 43 segundos en el que se observa que una mujer policía detuvo a una automovilista, quien al percatarse de que la oficial tenía aliento alcohólico, comenzó a grabar el suceso.

Cuando la policía se da cuenta de la grabación, sin poder articular bien las palabras le dice: “Está bien que me estés tomando fotos, no hay ningún motivo por el que me estés tomando fotos o grabación”.

Luego la joven la confronta: “Oye, pero tú hueles un poco a alcohol, ¿no?, ¿tú me puedes soplar a mí?”

Tras el cuestionamiento, la uniformada le responde: “Si en algún momento usted tiene algún inconveniente conmigo, está bien, ahí está la unidad”.

La conductora acusa que la oficial y otros de sus compañeros tienen aliento alcohólico, por lo que la uniformada le sugiere que llame a asuntos internos: “Usted le puede llamar al 911, llámelo”, dice.

#CDMX uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC47uD83CuDFFB

Me llegó este video: el día de ayer 22 de julio 2023 en la segunda sección del bosque de Chapultepec unos policías detuvieron a una chica y los policías estaban ebrios, tomen las medidas pertinentes para que no les metan un susto @OHarfuchpic.twitter.com/5yEVTDZNR8 — uD83CuDF99? ??. ?í?I?O ®uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@Mr_Civico) July 24, 2023

Respuesta de la Secretaría de Seguridad

Esta tarde, en una tarjeta informativa, la SSC confirmó que la oficial estaba alcoholizada y detalló el momento previo a la denuncia.

Relató que cuando la uniformada detuvo el vehículo color vino y se acercó a la ventanilla, la conductora le preguntó el motivo de su detención y la cuestionó por el presunto aliento alcohólico que percibía, por lo que realizó una llamada a la Dirección General de Asuntos Internos.

Tras la denuncia acudió una célula del programa Conduce Sin Alcohol al lugar para realizar la prueba de aire expirado a la policía, la cual dio “resultado positivo”, según la dependencia.

Agregó que la oficial fue presentada ante personal de Inspección Policial de la PA para rendir su declaración y explicó que mientras se realizan las investigaciones del caso, fue separada del cargo.

La instancia detalló que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC también inició la carpeta de investigación administrativa interna.

Policía ebrio causó accidente

De acuerdo con el portal Aristegui Noticias, el 2 de diciembre de 2022, un policía auxiliar que presuntamente conducía alcoholizado se impactó con un vehículo particular con tres pasajeros sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con avenida Hidalgo, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al lugar acudió personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que atendió a una mujer que viajaba en el automóvil particular. La afectada fue diagnosticada con cervicalgia, sin embargo, no necesitó traslado hospitalario.