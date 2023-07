“Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas”, dice Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No de broma, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas”, declaró este martes la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, en una conferencia que, de nueva cuenta, levantó polémica en redes sociales.

La funcionaria aliancista invitó a la ciudadanía de la alcaldía que gobierna desde 2021 a amarse a ellos mismos: “Así ustedes, ámense, y quieran ser mejor cada día, por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque el novio luego encuentra cualquier pelusa y se va”.

Enfatizó en que está enamorada de ella misma y agregó: “Háganlo por ustedes mismos ¡Crezcan!”.

Sin embargo, aunque algunos aplaudieron y agradecieron sus palabras, su demostración de autoestima causó polémica y generó críticas en redes sociales, donde la acusaron de estar “enferma de poder”, ser “narcisista” e incluso inventaron un juego para tomar bebidas alcohólicas llamado: “Un shot cada que Sandra Cuevas diga Sandra Cuevas”.

Por ejemplo, el usuario de Twitter @CastillaDMarco, bromeó: “De hecho, la canción I Love Kanye, del cantautor Kanye West, está basada en la mismísima Sandra Cuevas”.

De hecho la canción "I Love Kanye" del cantautor Kañe wes está basada en la mismísima Sandra Cuevas

Otro usuario, @pijo22e aprovechó para publicar el video de la alcaldesa con la leyenda: “Que linda soy, que bonita soy, como me quieeero, sin mí me mueeero, jamás me podré olvidar”.

Que linda soy, que bonita soy, como me quieeero, sin mi me mueeero, jamás me podré olvidar



Operativo Diamante

La tarde de este mismo martes, Sandra Cuevas dio el primer informe sobre el Operativo Diamante, el cual encabeza desde el pasado 19 de junio y que, según sus palabras, “nace del desorden que hay en la capital”.

Cuevas Nieves enlistó los siguientes objetivos y características del operativo, basado en el slogan “La seguridad lo es todo”:

El orden en el comercio de la vía pública.

Recuperación y reconstrucción de banquetas.

Recuperación de espacios públicos, parques, plazas, jardines.

Tomar acciones inmediatas para devolverle la adecuada movilidad a los vecinos.

Dignificación de núcleos vecinales a través del programa Vivienda Bonita.

Cuauhtémoc limpio, cero basura, haciendo referencia a los murales que han pintado en donde había basureros.

Senderos seguros.

Instalación de luminarias.

Orden en estacionamientos.

Orden en comercios establecidos, refiriéndose a las pérgolas que ha retirado su equipo.

Orden en tianguis y mercados públicos.

Desde que inició el Operativo Diamante, la alcaldesa ha generado polémica por las movilizaciones a las que se presenta con lo que pareciera un uniforme de policía, la conducción de cuatrimotos y hasta el uso de una sierra eléctrica para retirar las pérgolas de los locales restauranteros.

“García Harfuch recibía órdenes de no actuar”

Sandra Cuevas sentenció que las alcaldías son inseguras porque no cuentan con su propia policía: “Nosotros trabajamos conforme a lo que quiere el Gobierno de la Ciudad de México, y si nosotros tenemos una mala relación, como era mi caso, con la jefa de Gobierno, pues por supuesto que no nos ayudaban en materia de seguridad”.

Denunció que: “En cada situación grave, en cada revisión que queríamos hacer, no la podíamos hacer porque recibían órdenes del secretario de seguridad –Omar García Harfuch–, para que no actuarán en la alcaldía Cuauhtémoc”.

La funcionaria llamó a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente hizo referencia al artículo 21, inciso B, que dice: “La seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.

Además, aseguró: “Debíamos pagar nosotros la poca policía que contratamos y estaba yo pagando 300 policías hace unos días”.

Sandra Cuevas señaló que la alcaldía, de la cual es dirigente, es la más insegura: “Es en donde duermen todos los cárteles, aquí tienen sus células, y es una vergüenza cuando es aquí donde duerme el presidente de la República Mexicana, es aquí donde despacha el jefe de gobierno, es aquí donde opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)”.

Y justificó: “Para todos aquellos que dicen, a ver, porque no ves los temas de narcotráfico, porque no ves la gente que extorsiona, porque no ves al grupo criminal La Unión, porque no agarras a los vende drogas, ahí está la respuesta, no lo hacemos porque no tenemos las facultades”.