Angélica fue robada de la colonia Roma cuando era niña y ahora busca a su familia biológica (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Angélica creció sabiendo que era adoptada. Su familia le contó que su madre biológica era una mujer alemana que se embarazó y dio a luz estando en México, pero que la dio en adopción porque no podía regresar a su país con una hija.

Sin embargo, a sus 46 años, Angélica descubrió que, en realidad, pudo haber sido robada en 1977 a una familia que vivía en la colonia Roma, que después la dieron en adopción.

Angélica contó su historia en TikTok y se hizo viral. A menos de un día de su publicación, el video tiene más de 400 mil reproducciones.

En el video, Angélica narra la primera historia que le contaron. Sin embargo, agrega, “me entero de que esto no es real. La persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él, junto con otro señor me robaron, al parecer me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías, estaba yo ahí y me robaron”, dijo.

Angélica comentó que esta versión le fue confesada por una persona cercana a su familia adoptiva que fue intermediaria para la adopción ilegal y se enteró de la historia real.

“Me tenían en unas condiciones terribles. Estaba muy sucia. En condiciones deplorables y esta persona que fungió como intermediaria va y le cuenta a mi mamá adoptiva. Ella ya no podía tener más hijos y quería más hijos, y tomó la oportunidad, sin saber el contexto, de todo lo que estaba pasando, que no era una mujer extranjera, sino que fui robada”, añadió.

Por eso, dijo, acudió a esta red social para hacer viral la historia para que, si a alguien le robaron a una niña en la colonia Roma en ese año, se comunique con ella, porque quizá la buscaron o lo siguen haciendo y quiere conocer a su familia biológica.

“Les suplico, por favor, todo su apoyo para que esto llegue a más personas”, añadió.