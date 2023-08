Presentan modificaciones al reglamento de tránsito para motocicletas y motonetas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana de la capital del país presentaron las modificaciones al reglamento de tránsito para el uso de motocicletas y motonetas.

La nueva disposición que entrará en vigor el 24 de septiembre señala a los conductores que deben portar casco, no viajar con menores de 12 años, no llevar a más de dos personas a bordo y no exceder el límite de velocidad.

Los cascos de seguridad, de acuerdo con el artículo 37 del reglamento de tránsito, son obligatorios para pasajeros y usuarios de motocicletas y motonetas, y deben contar con las siguientes características:

Armazón.

Relleno amortiguador.

Relleno de confort.

Sistema de Retención.

Certificación de Seguridad.

La licencia de los conductores deberá ser tipo A1, A2 y permanente. La primera es sólo para motocicletas; la segunda, para manejo de motocicleta o automóvil, y la permanente, para ambos transportes.

Los menores de edad tienen prohibido conducir motocicletas en la ciudad. Si incumplen esta regla, los padres o tutores deberán pagar la multa.

Violaciones al reglamento:

Transportar a menores de 12 años en motocicleta.

No usar el casco protector.

Exceder la capacidad de pasajeros.

No traer placas vigentes.

Usar permisos falsos.

Taller sobre Conducción

Las autoridades capitalinas informaron también que se impartirá un Taller de Introducción a la Conducción Segura de Motocicleta, con el objetivo de instruir, de manera teórica y práctica, a las personas que ya conducen motos o motonetas y que quieran hacer más segura su conducción y sus habilidades para evitar derrapes y contribuir a la seguridad vial.