Comerciantes afectados por trabajos de la Línea 12 denunciaron presión de líderes sobre apoyos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que algunos comerciantes de Tláhuac afectados por los trabajos de reforzamiento de la Línea 12 del Metro denunciaron presión de líderes para no aceptar el apoyo económico brindado por las autoridades capitalinas.

En conferencia, luego de realizar el gabinete de seguridad en Tláhuac, relató que tras el bloqueo de casi 12 horas establecido ayer por los comerciantes en Periférico Canal de Garay y Francisco Villa, se reunió con los manifestantes en la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM).

En el encuentro, los comerciantes pidieron que se revisaran algunos casos del padrón original que, en una primera revisión, se determinó que no eran locatarios: “Se planteó que se revisarán, por supuesto, todos los casos que sea necesarios, pero se insistirá que sea individual”, indicó Ruiz Suárez.

También dijo que continuarán con la entrega de las cantidades acordadas por el Gobierno local de 96 mil pesos y recalcó que no habrá más negociaciones: “Eso es lo que se determinó a partir de lo que en estos casos hay un protocolo, en el caso de daños, y esto es lo que se va a aportar”.

El secretario puntualizó que el apoyo se dará de manera directa y personal a los comerciantes y enfatizó que no se hará una “entrega general”, así lo dijo: “Se tiene que hacer de manera directa; y, por parte de ellos, no tienen que hacer ninguna aportación a nadie, es algo que da el Gobierno de la Ciudad y no tiene por qué haber ninguna entrega de ningún porcentaje a nadie”.

Aseguró que faltan alrededor de 70 comerciantes del "padrón original" por recibir la compensación económica y que continuarán informando “local por local” la disposición de este recurso.

Al ser cuestionado sobre la presunta presión por parte del Gobierno capitalino hacia los comerciantes para que acepten el apoyo, Ricardo Ruiz, negó la situación y agregó: “Por el contrario, se han recibido quejas por parte de algunos locatarios, de que algunos de los liderazgos sí han presionado o para que no vayan o para que pidan más o por otras cuestiones de aportaciones que no tienen nada que ver con lo que el Gobierno de la Ciudad hace”.

El funcionario puntualizó: “No hay ninguna presión, por el contrario, el recurso está ahí, quien quiera ir por él lo puede recibir; quien no quiera ir no lo recibirá y ese recurso se reintegrará al área de Obras, o sea, no tenemos nosotros porque presionar para que reciba nadie”.

Las otras víctimas de la Línea 12



El 3 de mayo de 2021 se desplomó una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro entre las estaciones Olivos y Tezonco. En la tragedia, 26 personas murieron y otras 100 resultaron heridas.

Desde el incidente, los comerciantes de la avenida Tláhuac tuvieron pérdidas económicas en sus negocios por el cierre del servicio y los trabajos de reconstrucción del viaducto elevado, además, la pandemia de COVID-19 agravó la situación.



Al inicio de las negociaciones con el Gobierno capitalino, los comerciantes exigieron un apoyo económico de 298 mil pesos por persona, equivalente a la suma del salario mínimo diario desde el cierre de sus establecimientos, de acuerdo con El Universal.



Tras la negativa de las autoridades, los comerciantes realizaron diversas manifestaciones. Entre las más recientes se encuentra un plantón establecido dentro del salón de usos múltiples del Edificio de Gobierno capitalino, así como un bloqueo de alrededor de 12 horas sobre Periférico Canal de Garay y Francisco Villa en la colonia Año de Juárez de la alcaldía Iztapalapa.