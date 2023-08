Bomberos de la CDMX reciben nuevo equipamiento; mujeres tendrán uniforme a su medida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conmemoración del día de las y los bomberos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México recibieron los primeros 100 equipos para hombres y mujeres, con tratamiento hidrófugo y nanotecnología; en los próximos dos meses recibirán mil 900 equipos más.

En el evento celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, enfatizó en la inversión de 81 millones de pesos para los equipos y recordó que “en próximos días vamos a inaugurar otra estación en Milpa Alta”.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del HCB, informó que, en promedio, tienen 170 servicios de emergencia al día, entre incendios, rescates de personas y animales, entre otros.

El director operativo del HCB, Edgar Enrique Rosas Vázquez, realizó una descripción del equipo, el cual consta de siete piezas:

Botas contra incendio: “Construidas en piel con tratamiento hidrófugo, tienen un sistema de sujeción que les brinda seguridad en los tobillos ante cualquier intervención, se coloca un pantalón de bombero con tirantes que le ajustan y le permiten movilidad”.

Protecciones en las rodillas: “Con una tela de nanotecnología en la parte de los tobillos para impedir que la contaminación derivada de los humos, entre a su cuerpo”

Una capucha: “Construida de un material resistente al fuego y nanotecnología”.

Chaquetón: “Cuenta con un sistema integrado de rescate, en la parte frontal, que permite trabajar con seguridad en eventos que involucren altura”.

Casco integral: “Permite atender emergencias tanto de incendios urbanos como incendios forestales y rescates técnicos. Cuenta con un protector de ojos, unos googles, un protector facial completo que tiene un acabado dorado que les permite a los bomberos ver aquellos fuegos que involucran materiales combustibles como el alcohol, que a simple vista sería imposible poder verlos”.

Guantes: “También construidos en piel, con el mismo tratamiento de las botas. Estos guantes los protegen en incendios y también les ayudan a manejar herramientas para colisiones vehiculares”.

Bandola de seguridad: “Es un cabo de seguridad que es parte del arnés integrado, todos los equipos, todos, cuentan con este sistema que van a permitir a nuestros bomberos poder operar con seguridad”.

El mandatario capitalino, Martí Batres, reconoció: “Este adjetivo de heroico no es gratuito, no es casual, no es simplemente parte de un nombre, tiene que ver con la naturaleza de la labor que realizan quienes forman parte de esta institución”.

Inclusión en entre Bomberos

Batres Guadarrama subrayó que, del total de equipos, mil 576 son para hombres y 424 para mujeres.

Y remarcó: “Por primera vez en la historia de esta capital, las mujeres bombero contarán con un equipo a su medida, porque antes se les daba un equipo que pertenecía o tenía las características de los hombres, ahora tendrán un equipo ajustado para su protección efectiva y comodidad, después de décadas de haber laborado con trajes de hombre e incluso heredados por sus compañeros”.

El morenista se remontó al año 2003: “Todavía era un debate si las mujeres podían integrarse o no al cuerpo de bomberos y había opiniones que decían que no tenían la fortaleza física para hacerlo”.

El pasado 8 de marzo, los bomberos capitalinos publicaron en su canal oficial de YouTube, un video en el que presentaron a las mujeres que conforman la primera generación de Mujeres Líderes de Célula.

En la grabación, las líderes declararon: “Creemos que después de tanto machismo, de tantas barreras, de tanto no puedes porque eres mujer, ahorita, se nos está dando justamente esta apertura, para mostrarle a toda esta generación cerrada que podemos, que por eso estamos aquí”.