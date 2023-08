Sandra Cuevas se reúne con Eduardo Verástegui; promoverá su película “Sonido de libertad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, asistió a la premier de la película “Sonido de libertad” invitada por el activista político ultraconservador, de extrema derecha y productor de la cinta, Eduardo Verástegui Córdoba.

En su cuenta de X, antes Twitter, la mandataria local publicó ayer que buscará presentar el film en todas las plazas públicas de su delegación y agregó: “Agradezco la invitación del productor @EVerastegui”.

En la publicación adjuntó una fotografía en la que se retrata acompañada por el exasesor del expresidente estadounidense, Donald Trump, y presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Asistí a la premier en México de la película "Sonido de Libertad"; basada en hechos reales sobre el tráfico infantil, y que buscaré presentar en todas las plazas públicas de #Cuauhtémoc para crear conciencia social. Agradezco la invitación del productor @EVerastegui. #SCA

Verástegui Córdoba, también fundador del Movimiento Viva México, de ideología católica conservadora, declaró este mismo miércoles para Publimetro: “Me han estado invitando a participar en la política de manera directa, armando un proyecto para una candidatura independiente para las elecciones presidenciales de 2024?.

No es la primera vez que el tamaulipeco de ultraderecha hace referencia a su posible candidatura presidencial para las elecciones de 2024, la cual sería impulsada por el partido sin registro oficial México Republicano, dirigido por Juan Iván Peña Neder.

El pasado 13 de abril, el conservador protagonizó una polémica debido a sus ideologías, pues publicó un tuit que decía: “Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”.

“A Jesús se le coló uno malo”

Durante la premier de ayer, un reportero cuestionó al productor sobre uno de los inversionistas en la película, Fabián Marta, estadounidense de 51 años, quien fue detenido el 28 de julio en el condado de San Luis, en Missouri, por el delito de secuestro de menores.

Antes, el activista había declarado: “Si a Jesús se le coló uno malo”. Sin embargo, en esta ocasión y al ser confrontado de nuevo, arremetió contra el periodista:

“Primero, no seas mentiroso. Con mentirosos, no puedo hablar. No invirtió en la película, sino en un profunding para la publicidad de la película. Haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos”.