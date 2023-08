Artesano triqui intenta prenderse fuego en el Zócalo de la CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Durante el primer día de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en el Zócalo, un artesano triqui intentó inmolarse por presuntamente haber sido excluido del evento.

Artesanos triquis protestaron este viernes 4 frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante la negativa de otorgarles 150 espacios expositivos en la Feria, pero también otro grupo se manifestó contra Gustavo Martínez Merino, representante del grupo de artesanos triquis y otomíes.

Con galones de gasolina en mano, uno de sus integrantes amenazó con inmolarse para exigir que se atiendan sus demandas.

Gracias a la oportuna intervención de mis compañeras y compañeros @Bomberos_CDMX, se logró evitar que una persona se hiciera daño con combustible y fuego. pic.twitter.com/s1fljy69Fs — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 5, 2023

En un video que circula en redes sociales se aprecia que uno de ellos, rociado con el combustible, intenta prender un encendedor, pero es interceptado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lo rociaron con un extintor. Una mujer triqui se desmayó ante el impacto de la escena, por lo que se le brindaron primeros auxilios por insolación.

En su cuenta de Twitter, el titular de los bomberos, conocido como Jefe Vulcano Cova, reconoció la oportuna intervención.

En un video grabado por Proceso, dicho manifestante acusó de frente al subsecretario de Gobierno, Inti Muñoz Santini, por represión y porque le fue arrebatada una mesa de trabajo: “Esto es el Gobierno de la CDMX me ha obligado”.

El funcionario respondió que “esa mesa no se llevó a cabo porque ustedes bloquearon las entradas al edificio, el ofrecimiento para las mesas de diálogo se mantiene, ha estado siempre abierto para buscar soluciones” y lo invitó a definir una fecha en ese momento.

Representante de artesanos triquis reclamó al subsecretario de Gobierno, Inti Muñoz, la falta de diálogo para tener más espacios de venta en la Feria de la Culturas Indígenas en el Zócalo; antes intentaron inmolarse como protesta vía ?@proceso? pic.twitter.com/vV2T0yAXDx — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) August 5, 2023

“Se quiere victimizar”

En el otro grupo de artesanos, Rocío Márquez, declaró a Proceso: “La Feria de las Culturas es una vez al año y la construimos entre todos, en comunidad, en colectivo, todos estamos formados en unas leyes de operación, y aceptamos y acatamos lo que nos dijo la asamblea, que es nuestra máxima autoridad”.

Aseguró que “un grupo reaccionario, que tiene denuncias, que ha vendido espacios gratuitos, está chantajeando, porque se quiere victimizar, pero no es cierto”.

Al ser cuestionada sobre si han llegado a algún acuerdo, Márquez se refirió a Martínez Merino: “Nunca los ha cumplido, porque a él le pueden dar el Zócalo entero, no va a estar a gusto, porque él trae una línea política, el señor siempre le ha pegado al gobierno, y está bien, pero que no nos lleve entre las patas. Uno no nos representa”.

Los protestantes se manifestaron bajo las consignas: “Basta de chantaje”, “Queremos vender” y “Medios vendidos, escuchen nuestro lado”.

Rocío Márquez, en la Feria de las Culturas Indígenas explicó la causa de su protesta ayer en el Zócalo-CDMX: “un grupo reaccionario, que tiene denuncias, que ha vendido espacios gratuitos, está chantajeando, porque se quiere victimizar, pero no es cierto”. Vía ?@proceso? pic.twitter.com/M3jiFS4JnY — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) August 5, 2023

Gobierno capitalino responde

La Secretaría de Gobierno de la CDMX (Secgob) reiteró su ofrecimiento de 89 lugares de exposición para el grupo de artesanos triquis, y Muñoz Santini aseguró que no se han reprimido sus manifestaciones.

La dependencia encabezada por Ricardo Ruiz Suárez aseguró que, para atender las exigencias, durante toda la semana sostuvo mesas de trabajo con los artesanos, liderados por Martínez Merino, en las que se hicieron diferentes propuestas, mismas que fueron rechazadas.

Agregó que la organización demandaba que el 100% de sus integrantes participen en el evento, en un principio exigió 123 espacios, pero luego ascendió su petición a 150.

Lo anterior va en contra de las reglas establecidas por la Comisión Organizadora, que representa a todas las organizaciones indígenas participantes.

Dicha Comisión emitió un comunicado en el que señala estas prácticas como método de presión para obtener un número excesivo de espacios.

La Secgob aclaró que 94 de 95 organizaciones indígenas participantes están de acuerdo con la designación de espacios para venta y ya se instalaron en la Feria.

Sobre el intento de inmolación, reconoció las labores de los Bomberos, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), el Escuadrón de Rescae y Urgencias Médicas (ERUM) y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH).

El pasado 21 de junio, se publicó la convocatoria y las reglas de selección para los participantes de la edición IX de la Feria de las Culturas Indígenas, las cuales revelan que el registro de los solicitantes puede llevarse a cabo de manera individual, sin la necesidad de pertenecer a una organización o colectivo.

