Sandra Cuevas arremete contra Omar García Harfuch: “deja de creerte el Batman” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas arremetió contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien acusó de creerse “el Batman de la Ciudad de México”.

Durante una asamblea informativa con vecinos de la Cuauhtémoc, la alcaldesa señaló que la Policía de la Ciudad de México no tiene autoridad “porque no hace su trabajo como debe ser”.

Cuevas difundió en sus redes sociales el discurso contra el jefe de la policía capitalina y difundió un comunicado en el que acusa al gobierno de la CDMX de usar la ley a modo para evadir su responsabilidad en el caso del Foro Lindbergh, “vandalizado por porros morenistas”, según afirmó.

"El día que vandalizaron aquí estaban los jóvenes drogándose, fumando mota, tomando alcohol. ¿A dónde está la seguridad, a dónde están los policías, a dónde está Omar García Harfuch? El Batman de la Ciudad de México y sirve para dos cosas, y por respeto a todos ustedes no digo para qué sirve, no sirve para nada", aseveró.

“Lejos de dar seguridad Omar, ¿sabes qué has hecho? Traer aquí la presencia del crimen organizado”, acusó.

Afirmó que la Policía de la Ciudad de México no tiene autoridad. “No la vemos como una autoridad porque no hacen su trabajo como debe ser, porque por cuestiones políticas como es el Foro Lindberg, les dieron la instrucción a los policías que trabajan en la alcaldía Cuauhtémoc, que son pagados por la alcaldía Cuauhtémoc, pero que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como también al sector de Roma-Condesa, les dieron la instrucción de no reaccionar, de no hacer nada, de replegarse para que vandalizaran el Foro Lindberg, un lugar histórico”, señaló Sandra Cuevas.

“Ojalá que respeten ya la policía Omar, respeta a tu policía, hazla valer, deja de presionarlos con cuotas para que se vayan a las campañas políticas precisamente de Claudia”, acusa en el video.

En conferencia de prensa desde el #ForoLindberg vandalizado por porros morenistas, exigí al Jefe de Gob. y al Secretario de Seguridad Ciudadana @OHarfuch, dejar de ser promotores y cómplices de la afectación al patrimonio cultural de México, lugares que son de los vecinos. #SCA pic.twitter.com/ZihotooU43 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 8, 2023

“Deja de hacer política, de creerte el Batman, haz tu trabajo, eres policía”, concluyó en el comunicado difundido por la alcaldía Cuauhtémoc.