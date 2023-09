“Que le vaya buscando partido”: diputada priista dice a Cuevas que alianza por la CDMX no la apoyará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cynthia López Castro, diputada federal del PRI y aspirante a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, confrontó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y le advirtió que “no la vamos a reelegir… por malagradecida”.

El pasado 26 de agosto, durante una marcha para exigir justicia por el asesinato del ciudadano indio, Ketan Shan, la legisladora se puso frente a la edil y le advirtió: “Que no se le olvide que la elegimos nosotros, le dimos 65 mil votos y no la vamos a reelegir, que le vaya buscando partido o que la juegue independiente”.

Ante una Cuevas indiferente a los reclamos, siguió: “Por su prepotencia, por malagradecida, y por no cumplir a la gente lo que prometió”.

Así se observa en un video que circula en redes sociales, en el que la diputada federal sostiene una cámara mientras camina junto a Cuevas Nieves y le increpa: “Va más de un año que te he pedido audiencia para entregarte las más de cuatro mil peticiones y gestiones y no me has recibido”.

“Querida Sandra por prepotente y arrogante no te vamos a apoyar para tu reelección. Le diste la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc , que no se te olvide que ganaste por la Alianza, crees que puedes sola, sola te quedarás” pic.twitter.com/CVBsHaD7ay — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

Pese a los reclamos, la alcaldesa sigue su paso inmutable y hace caso omiso de las palabras de López Castro. Al tiempo, en el fondo se escucha a una manifestante pronunciar en inglés: “Esta es una marcha por la paz, por favor no molestar”.

En otro video, Cynthia López aparece sola y explica: “Estaba la alcaldesa Sandra Cuevas con un operativo de más de 60 personas, para su cuidado personal, usando las patrullas para llegar y para subir, cuando no es un vehículo personal. La alcaldesa no tiene por qué estar subiéndose a las patrullas, es para cuidar a la gente”.

Agrega que el equipo de la edil comenzó a bloquearla y le pidió retirar el operativo para continuar la marcha. Al no obtener respuesta, sentenció:

“Pues le advertí que por su prepotencia y arrogancia la Alianza Va por México no la va a siglar para que se reelija, si se quiere reelegir, pues que busque otro partido, que le pida perdón a Morena, o que sea independiente”.

No apoyaremos la reelección de Sandra Cuevas, que se la juegue sola a ver si le da , la ha dado la espalda a la gente que la hizo ganar . Le falló a quienes creímos en ella y le dimos el voto . pic.twitter.com/UFP3wLz0qB — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

La priista reiteró: “Si se cree muy lista y cree que puede sola, adelante, que se la juegue, que sea independiente y ya la veremos en un año donde está”.

Recientemente, Cynthia López Castro fue incluida en el listado que dio el dirigente del PRI capitalino, Israel Betanzos, de los militantes que han levantado la mano para la candidatura por el Gobierno de la Ciudad de México por la alianza “Va por la CDMX”.

La confrontación se dio, luego de que Sandra Cuevas ha manifestado en varias ocasiones su interés por alcanzar la jefatura de Gobierno y aseguró que ningún candidato de Morena representa una competencia para ella, “excepto con uno habría tiro: con el doctor Ricardo Monreal”.

A diferencia de la mandataria, la diputada expresó que al senador morenista lo “conoce bien”, por lo que aseguró: “No le tengo miedo a Monreal, estoy lista para ganarle. No le tengo miedo ni a él ni a nadie”.