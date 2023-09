Sandra Cuevas quiere que el Frente Amplio por México la “mida” para ser jefa de gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió a las dirigencias nacionales y locales del PAN, PRI y PRD, que forman el Frente Amplio por México, que la “midan” como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024 con el siguiente argumento: “Soy la alcaldesa de las mil batallas y todas las he ganado”.

Luego de que, apenas hace un mes amenazó con romper la alianza PAN-PRI-PRD en la CDMX porque otras personas se andaban “antojando” la alcaldía donde, dijo, ella “lleva mano” para decidir reelegirse o no, la edil le bajó de tono a la advertencia y les envió cartas para hacerles la petición con el membrete “Sandra Cuevas, Construyendo la nueva capital”.

A Alejandro “Alito” Moreno e Israel Benítez del PRI nacional y local, les dijo que coincide con los ideales, los documentos básicos y la declaración de principios del partido y que “el PRI es el gran constructor de las instituciones en México”.

Argumentó que es “la alcaldesa de las mil batallas, todas las he ganado. La embestida contra mi gobierno es sistemática y constante, en la historia política soy la alcaldesa más calumniada, asediada y atacada, pero los resultados de mi gestión están a la vista”.

Y luego, vino la oferta: “con trabajo, me he ganado mi lugar, por eso pido que se me mida como aspirante a la Jefatura de Gobierno… exhorto a medirme, como a todos los precandidatos”.

Para Marko Cortés y Andrés Atayde, líderes nacional y local del PAN, les dijo que comparte el ideario de Manuel Gómez Morín, ideólogo y fundador del PAN, “por la construcción de un país democrático que promueve leyes en favor de la ciudadanía”.

Les comentó que “al contrario del gobierno divisor de Morena, el PAN ha demostrado cómo realizar acuerdos entre partidos, que hacen a un lado las diferencias para comenzar a construir a partir de las coincidencias, lo que ha derivado en gobiernos eficientes por parte de Acción Nacional”.

A Jesús Zambrano y Nora Arias, del PRD nacional y capital, les aseguró que ese partido es un “ejemplo de la lucha social, construcción de la pluralidad y de las instituciones democráticas de México”.

Luego, destacó que, se ha colocado en la capital “como una verdadera oposición al partido Morena, señalando todo lo que no se hace y lo que no está bien”. Y, al reiterar la petición de ser medida igual que los demás aspirantes, alega: “con mucho respeto expreso que me he ganado mi lugar”.

En las tres cartas, Sandra Cuevas reitera que quiere sumar con los tres partidos “la construcción de la nueva capital, donde la seguridad lo es todo”.

La petición de Cuevas Nieves llega tiempo después de que varios militantes han alzado la mano.

Del PAN: los alcaldes Santiago Taboada de Benito Juárez, y Lía Limón de Cuajimalpa; así como la senadora Kenia López. Del PRD, la presidenta local Nora Arias, el diputado local Víctor Hugo Lobo y el diputado federal Luis Cházaro. Del PRI, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y la diputada federal Cinthya López; entre otros.