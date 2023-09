Sandra Cuevas anuncia que “en unos días” pedirá licencia para contender por la jefatura de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que, “en unos días”, presentará la solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse del cargo y, con ello, contender por la candidatura del Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024.

“En unos días voy a pedir licencia para que podamos seguir con la carrera para competir por la Jefatura de Gobierno... es un tema serio y necesita de todo nuestro tiempo, sentido e inteligencia”, dijo esta mañana en conferencia en la alcaldía.

La aliancista pidió a los dirigentes de la alianza PAN-PRI-PRD “tomarla en cuenta”, aunque no sea militante, pues el Frente necesita a una candidata “posicionada, popular y que pueda entrar a las 16 alcaldías”.

Dicho llamado, comentó es “porque cada partido político tiene a sus preferidos. El PAN tiene a Santiago Taboada desde hace años ya están buscando ese puesto. El PRD a Nora Arias. El PRI a Adrián Rubalcava. Entonces yo quedo fuera de los tres, sin embargo, a unos días de haber levantado las manos para poder ser candidata tengo mayor popularidad y mayor reconocimiento y conocimiento en toda la Ciudad de México y nos pueden medir”, destacó.

Sin mencionar nombres, Cuevas Nieves lanzó indirectas a otros interesados: “Hay varios, no quiero decir nombres, que a la primera carpeta de investigación se van a echar para atrás”.

Y alardeó: “No es broma. No hay marcha atrás y estamos preparados para ganarle a quien sea, dónde sea y con quien sea vamos a obtener la victoria. Al que me pongan lo voy a hacer pedazos”.

No obstante, como lo dijo hace unos días, aseguró que con el único con el que “habría tiro” es con el exaspirante presidencial Ricardo Monreal.

También ironizó: "No necesito estar en una sola barda, no necesito estar en un solo espectacular, no necesito pagarle a los medios de comunicación".

Cuestionada sobre cómo ganarle más alcaldías a Morena, reconoció: “seamos objetivos… hay alcaldías que ganamos en el 2021 y que hoy están perdidas, por ejemplo, Azcapotzalco”.

Entonces dijo que para ganar la CDMX hay que entrar en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, las alcaldías más pobladas, que dan más votos y que son de preferencia morenista.

El objetivo para lograrlo, agregó, “hay que conquistar el corazón de la clase media”.

La propuesta de selección

Sandra Cuevas también presentó la propuesta que enviará a la alianza PAN-PRI-PRD nacional y local para elegir a la persona que contenderá por el Frente Amplio en las elecciones de la CDMX y que coincide en la mayoría de los elementos con que se eligió a Xóchitl Gálvez como virtual candidata presidencial.

En ella destaca también la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los principales puntos de la propuesta que presentó Sheinbaum Pardo están las siguientes:

Una convocatoria abierta del Frente Amplio por México para la CDMX para que “no haya imposiciones” y que la decisión “no la tomen los partidos”.

Recolección de 70 mil firmas representativas de las 16 alcaldías en dos meses en una plataforma “accesible” para personas con discapacidad visual, compatible con lectores de pantalla

Creación de un Comité Organizador con siete miembros de la sociedad civil, dos representantes de cada partido; supervisado por un órgano observador de nueves ciudadanos y miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “para respaldar la transparencia del proceso” y que haya “piso parejo”.

Debates entre quienes junten las firmas, pero en el que estén involucrados el INE y la UNAM, con preguntas de universitarios y civiles

Levantamiento de estudios de opinión supervisados y sancionados por el INE y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) supervisen y sanciones la consulta ciudadana y los resultados finales para definir al candidato.

Realización de seis foros temáticos sobre temas “emblemáticos” de la CDMX.

Realización de una consulta ciudadana supervisada y sancionada por el INE y la UNAM.

Esta propuesta, dijo, es “para que podamos ya empezar a registrarnos todos los que queremos ser candidatos a la Jefatura de Gobierno”.