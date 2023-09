Así contamina el comercio en línea: experto llama a regular uso de plástico en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México no existe una regulación para prohibir los residuos generados por el comercio electrónico ni “estructuras" de reciclaje adecuadas, alerta Nick Leopold, gerente de la campaña Océanos sin plásticos de la organización ambientalista Oceana en México, quien hace un llamado al Congreso local para atacar la problemática.

El 25 de junio de 2019, el Congreso de la CDMX aprobó una reforma a la Ley de residuos sólidos para prohibir el plástico de un solo uso. Sin embargo, el e-commerce o comercio electrónico se “escapó” de dicha regulación.

En entrevista para Proceso, Nick Leopold comenta que al no existir una regulación en la CDMX en la que incluya al comercio electrónico, las compañías multinacionales aprovechan para continuar con el “reempaquetado” y promocionar sus marcas.

“La única razón por la que contaminan en nuestro país es porque no hay una ley que se los prohíba”, asegura.

El especialista explica que en otros países con “grandes problemas de contaminación” que ya cuentan con regulación, como la India, aunque las empresas tenían dos años para dejar de usar los plásticos, solo tardaron seis meses: “Les representa tan poco el cambio porque son compañías de logística, no son compañías de producción de plástico, nada más hacen uso de eso porque es más barato”.

También enfatiza que es responsabilidad del Congreso local generar las regulaciones correspondientes: “Cae en la cancha del Congreso de la Ciudad de México, de que las y los diputados sean quien tomen la batuta y sean quienes regulen esto”.

Reciclar plástico no es negocio

Sumado a la inexistencia de leyes respecto a los residuos generados por el comercio electrónico en México, no hay condiciones viables para el reciclaje del plástico, debido a las características de dichos materiales.

Nick Leopold comenta que México se encuentra “en el top cinco de países con mayor tasa de reciclaje de papel y de cartón” con alrededor del 94% de aprovechamiento de estos materiales. Sin embargo, no es posible decir lo mismo respecto al plástico.

Explica que no todos los “plásticos” son iguales, por lo que no se pueden reciclar juntos: “Una botella de color verde no se puede reciclar con una transparente a pesar que de que las dos son de pet, no pueden ser recicladas juntas porque se degrada el material”.

Lo anterior también ocurre en el comercio electrónico, en especial con los empaques de Amazon: “Usa tres diferentes marcas, una viene con pigmento verde, una con blanco y una con azul, entonces, eso imposibilita la cadena de reciclaje”.

Agrega que sin importar que la película plástica de esos empaques esté limpia y separada, “no hay un lugar en la estructura de la Ciudad de México” para que se recicle ese material, además resulta más caro que volver a producirlo a partir de “plástico virgen”.

Entonces, insiste, así como crear plástico es negocio, si reciclarlo fuera genuinamente un negocio, “ya lo estarían haciendo”.

Y añade: “De todo el plástico que se ha creado en la historia de la humanidad, solo se ha reciclado el 9%”.

Más de 53 millones invertidos en la gestión de plástico

De acuerdo con el gerente de la campaña Océanos sin plásticos de Oceana en México, Nick Leopold, en 2021 el gobierno capitalino gastó 53.4 millones de pesos en la gestión de basura del comercio electrónico.

Dicha inversión, dice, fue mayor al presupuesto del mismo año destinado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Instituto de las Personas con Discapacidad, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.

“La gestión de basura representó 5.7 veces lo que se ejerció para el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón”, puntualiza.

Ante la problemática, cuestiona: “¿Cuánto más vamos a permitir que los impuestos de las y los mexicanos se gasten en eso en vez de las causas que realmente son preocupantes para la población?”.

Según el entrevistado, las problemáticas generadas por los residuos del comercio electrónico se encuentran dentro del “imaginario colectivo”.

Añade que, de acuerdo a una encuesta comisionada por Oceana que se aplicó en las 16 alcaldías, 96% de los participantes consideraron que el plástico del comercio electrónico es un “grave problema” respecto a la contaminación.

En tanto, el 84% dijo que los candidatos a la Presidencia en 2024 deben contar con una agenda ambiental definida que incluya el ataque a dicha problemática.

Sin embargo, Nick Leopold reconoce: “Al momento no hay alguien que haya abanderado la causa”.

Cuestionado sobre la contribución que pueden hacer los usuarios de este servicio para reducir el impacto ambiental, responde: “Los consumidores en México no tenemos una opción para no hacer uso de estos plásticos”.

Comenta que varios integrantes del equipo de Oceana hicieron una “prueba” desde sus perfiles personales de comercio electrónico para pedir que sus envíos fueran sin plástico, sin embargo, la petición no funcionó: “Hoy en día el consumidor no puede hacer algo desde su trinchera”.

Nick Leopold reitera el llamado a las personas para sumarse a la petición realizada por la organización a la que pertenece, que busca “llegar con los diputados para decirles que la regulación no es algo que quiera Oceana, sino que queremos miles”.