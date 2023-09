Cuauhtémoc Blanco pedirá licencia para competir por CDMX: “si no me achiqué frente a los alemanes...”

CUERNAVACA (apro).- Cuauhtémoc Blanco Bravo dice que no se “achica” frente a sus posibles adversarios en la lucha por la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: “si no me achiqué frente a los alemanes y los italianos, menos frente a los aspirantes”, dijo a medios de comunicación al confirmar que este mes pedirá licencia para entrar a la competencia.

El gobernador de Morelos dijo que tanto Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, como la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, o el propio Mario Delgado, líder nacional de Morena, han levantado la mano para buscar el gobierno capitalino, pero que en todo caso quienes van a resolver son los ciudadanos. Aseguró que si García Harfuch es el preferido de Claudia Sheinbaum, quienes “van a decidir al final son los ciudadanos”.

A la pregunta de si ya se midió entre la población de la Ciudad de México, sonrió y dijo: “Acuérdate que yo nací ahí, la gente me tiene mucho cariño, conozco casi todas las delegaciones”, así que confió en que tendría oportunidad de ganar la encuesta. Porque insistió en que la contienda es “como en el futbol, que gane el mejor, vamos a la encuesta y ahí que decidan los ciudadanos”.

Hace unos días dijo en Morelos que “le encantaría” gobernar la Ciudad de México porque “allá sí me tienen cariño”. Sin embargo, varios analistas señalaron que el cargo que le ofrecerán será la alcaldía de Cuauhtémoc, lugar donde se encuentra Tepito, de donde dice que es oriundo el exfutbolista. Frente a esta posibilidad, Cuauhtémoc Blanco señaló:

“A mí me encantaría participar, pero no me interesa una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno. El presidente manifestó que, él que gane, será quien tomará la guía de la Ciudad de México”, sostuvo.

Los rumores en Morelos entre los miembros de los medios de comunicación es que de un momento a otro pedirá licencia al Congreso del Estado. Este miércoles al terminar el acto de conmemoración de la Gesta de Chapultepec, en Cuernavaca, el presidente del Congreso de Morelos, el diputado Francisco Sánchez Zavala, aseguró que el gobernador tiene derecho a solicitar licencia.

Dijo que es un tema que no ha sido motivo de agenda legislativa y que en caso de que el mandatario solicite formalmente separarse del cargo, el Congreso local hará lo consecuente. Aunque señaló que no es algo que preocupe al Legislativo, mismo que se encuentra dominado por un grupo de 15 diputados en donde participan todos los partidos, incluido Morena, y que es opositor al mandatario.

Cuauhtémoc Blanco Bravo por lo pronto parece comenzar a despedirse de distintos sectores de la población en la entidad. Este miércoles, al terminar la entrevista con los medios de comunicación, se tomó una foto con los reporteros y reporteras y la publicó en sus redes con la leyenda: “Gracias a mis amigos reporteros, por estos años de amistad”.