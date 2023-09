Sandra Cuevas advierte que va a operar en contra de Morena en la elección del 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, advirtió que en la próxima contienda electoral por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México va a “operar en contra de Morena” y no dejará que “nadie más se quede” con dicha demarcación, a menos que pertenezca a la oposición.

Agregó que la definición de la candidatura del Frente Amplio por México para ocupar el Antiguo Palacio del Ayuntamiento “está cerrada” entre ella y el panista Santiago Taboada Cortina, alcalde en Benito Juárez.

Luego encabezar el evento “Revive tu cancha” en el Jardín Ramón López Velarde, junto al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la edil reiteró en entrevista que, aunque no milita en ningún partido, pertenece a la alianza PAN-PRI-PRD, por lo que, al contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno en el 2023, éstos la “tienen que apoyar”:

Así lo dijo: “Si los políticos, la mayoría, el 90% son hipócritas y juegan aquí y allá, son ellos. Yo soy una política no tradicional y yo solamente tengo una línea, no tengo mil máscaras”.

“No quieran el pastel completo”

Al ser cuestionada sobre otros alcaldes que han levantado la mano para ser el candidato de la oposición, Sandra Cuevas consideró que la batalla “está cerrada” entre Taboada y ella: “Quien no lo quiera ver, quien no lo quiera aceptar, ya es cuestión de los partidos políticos”.

Refirió que los alcaldes aliancistas están en contra de la imposición del exdiputado local panista: “Están en contra de que elijan a una sola persona, del dedazo”.

Sin embargo, ante el riesgo de que el PAN imponga a Taboada Cortina, la dirigente local explicó: “Me parece que son todos inteligentes, y que si no quieren ser perseguidos, si no quieren que alguno de nosotros caiga a la cárcel, si no quieren que haya persecución política en los próximos seis años, debemos ajustarnos, debemos dialogar, debemos construir, debemos edificar, debemos ponernos de acuerdo”.

De paso, les advirtió: “No quieran llevarse el pastel completo, porque entonces lo que va a suceder es que vamos a perderlo todo”.

“Dejémonos de jueguitos”

La alcaldesa de Cuauhtémoc recordó que ya hizo una propuesta, la cual no le han respondido, para el proceso de selección del candidato aliancista que contenderá por la jefatura de Gobierno.

La propuesta, recalcó, es “algo bien planteado, algo bien hecho”, y justificó: “En lugar de 150 mil firmas, como fue en el nacional, que sean 70 mil firmas, que no sea de gente, vecinos y vecinas, que pertenezcan a un partido político, es decir, que no estén militando, porque eso nos pondría en desventaja, a mí me pondría en desventaja”.

Entonces, se fue contra los tres partidos de la alianza: “El PAN va a sacar a su gente a votar por Taboada, el PRI por (Adrián) Ruvalcaba, el PRD por Nora Arias (...) que no estén militando incluso ni en Morena, porque hay compañeros que se llevan muy bien con la señora Claudia (Sheinbaum)”.

Cuevas Nieves refirió que en ese caso “¿qué es lo que va a ocurrir? Que también a Morena le conviene que si alguien llega a quedar de la oposición sea afín a ellos”.

De su propuesta recordó que el proceso sea vigilado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por la Universidad Autónoma de México (UNAM): “Porque son las dos instituciones de mayor prestigio en el país”.

Por otro lado, compartió que hasta el momento no se ha reunido con la a virtual candidata presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez Ruiz, pero que si ella la convoca seguramente lo hará: “Yo no acostumbro a buscar a nadie, porque entiendo los mensajes, cuando no nos buscan es porque creen que no les hacemos falta”.

Sin embargo, contó que ha recibido invitaciones a reuniones por parte de funcionarios de la alianza: “Hoy me reúno con dos de ellos, y es construir”.

Cuevas Nieves especificó que pidió licencia de su cargo por 60 días porque si no gana la candidatura regresaría a la alcaldía, aunque aclaró: “eso no va a pasar”.

“Voy sola con el apoyo de Dios”

Al ser cuestionada sobre su popularidad en las encuestas que realizan diferentes usuarios en la red X, la edil lo atribuyó a que: “Somos políticos distintos, a que saben que en el momento en que se tenga que enfrentar uno al que vaya de Morena, ya todos sabemos quién va de Morena, por eso se bajó el doctor Ricardo Monreal, pues la única que le puede ganar soy yo”.

La alcaldesa se negó a dar su opinión sobre el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien es perfilado en medios de comunicación como el aspirante más popular a contender por la candidatura a la jefatura de Gobierno de Morena: “Voy a opinar de él cuando ya estemos uno a uno”.

Sandra Cuevas sentenció de manera contundente: “Yo me manejo sola, yo no tengo ni padrinos políticos, por más que quieran hacer ver eso (...) voy sola con el apoyo de Dios".

Incluso, cuando fue cuestionada sobre si el senador Ricardo Monreal va a operar a favor de ella, aclaró de manera contundente: “Si eso fuera a pasar, pues, mejor me voy a trabajar con él”.

Lo anterior no impidió que reconociera al morenista: “Me parece que el doctor Ricardo Monreal es un gran operador, es lo que mejor sabe hacer, operar, y opera desde abajo, como las hormigas, entonces aconsejó a la alianza que cerremos filas”.