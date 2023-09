Cerrarán tres estaciones de la Línea 9 del Metro durante cinco meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El plan para los trabajos de renivelación en las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya está listo y costará 220 millones de pesos; el 21 de septiembre se lanzará la convocatoria para las licitaciones, informaron autoridades capitalinas.

Esta mañana, en conferencia, Martí Batres, jefe de Gobierno, enfatizó que los trabajos no comenzarán hasta que la Línea 1 entre en funciones, para lo cual aún no hay fecha: “Estas obras van a comenzar una vez que esté abierta ya la Línea 1 del Metro, de tal forma que no estén cerradas dos líneas paralelas al mismo tiempo”.

Aseguró que, tras el inicio de las obras, se implementará un reforzamiento en los “servicios de transporte complementarios” en la zona para que los usuarios “cuenten con todo el apoyo necesario para trasladarse del oriente al poniente y regresar hacia el oriente de la Ciudad de México”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva Mediana, agregó que la inversión costará 220 millones de pesos: “De esos, 180 millones serán para la Secretaría de Obras y 40 para el Metro”.

Dijo que la convocatoria que se publicará el 21 de septiembre, “es una licitación pública nacional”.

Jesús Esteva explicó que las obras se realizarán en 210 metros lineales y el tiempo de ejecución será de cinco meses.

Sin fecha para las labores

El director general del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, relató que el objetivo de las obras es “recuperar la condición geométrica de la vía y las condiciones operativas de diseño que tenía la Línea 9 hace 26 años”.

Respecto a los tiempos estimados de trabajo mencionó: “Parte que usa el Metro, de dos semanas para hacer desmantelamiento, vamos liberando tramo; comienza a intervenir la Secretaría de Obras en un calendario de cuatro meses y medio; y, al final, volvemos a intervenir nosotros para hacer todo el montaje de los equipos de vía y electromecánicos”.

Al igual que el jefe de Gobierno, Guillermo Calderón recalcó que “no se hará la intervención de la Línea 9 hasta que esté en operación el tramo que se está trabajando de la Línea 1”.

Servicios de transporte complementarios

Debido a la suspensión del servicio en las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva durante las obras, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, anunció que habilitarán vías de transporte alterno para conectar a los usuarios “del oriente al poniente de la ciudad”.

Las rutas que se implementarán, son: