Sánchez Barrios quiere abanderar a la oposición en los comicios por la alcaldía Cuauhtémoc en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada local priista Silvia Sánchez Barrios levantó la mano para ser la candidata de la alianza opositora a la alcaldía Cuauhtémoc y aseguró que tiene el apoyo de los líderes del PRI nacional, Alejandro Moreno, y local, Israel Betanzos, además de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

La hija de la histórica líder de comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios, también reveló en conferencia de prensa que Caty Monreal, hija del exaspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, la buscó recientemente “para que le dé su apoyo en su aspiración de administrar la Cuauhtémoc”.

Sobre ese hecho dijo: “Lo vi como para quererme sacar de la jugada, para que no compitiera para la alcaldía Cuauhtémoc. Eso fue para mí una señal en cuanto al buen trabajo que vengo realizando”.

Luego, aclaró: “Voy a apoyar a quien quede, no estoy obsesionada; de no ser así, me enfocaré en mi reelección”.

Este miércoles 13, la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la CDMX presumió que sus aspiraciones tienen sólidos soportes, pues aseguró que ha recibido apoyo de compañeros legisladores de su partido, del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, incluso de militantes del PRD y del PAN.

Aseveró también que representantes de Movimiento Ciudadano se acercaron para ofrecerle apoyo, pero descartó la posibilidad de sumarse a ese partido o de desertar del PRI.

Sandra Cuevas “debió dedicarse a otra cosa”

La legisladora local del PRI consideró que la administración de la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se ha caracterizado como un gobierno “de choque” y que se la ha pasado “parchando” los graves problemas de la demarcación sin darles solución de fondo”.

Aclaró que respeta como persona a la mandataria aliancista, pero que “ha dejado mucho que desear” como política: “Esa señora debió dedicarse a otra cosa, como ser actriz o youtuber, o bien tiktoker, eso lo hace muy bien y le gusta el espectáculo, además de que se pelea hasta con el mismo espejo”.

También denunció que hay falta de transparencia en los gastos del presupuesto asignado a la alcaldía: “Hay mucho dinero volando, eso sin contar lo que se recaudan con los autogenerados, en los que nadie rinde cuentas, no hay transparencia en el manejo de los recursos”.

El 2 de agosto pasado, Sánchez Barrios presentó una propuesta en la que llamó a la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas Nieves, a abstenerse de “violentar los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público”, mediante el “Operativo Diamante”.

Las propuestas

La legisladora local subrayó que, de ganar en las elecciones del año entrante en la alcaldía Cuauhtémoc, incluirá en su proyecto de gobierno y dentro del reordenamiento urbano, iniciativas que ha promovido en el Congreso local, como la Ley Chambeando Ando, para regular el comercio en vía pública y dar un nivel de vida digno a los miles de personajes que ejercen esta actividad.

También se refirió a la relación que Sandra Cuevas sostuvo con la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante su periodo como jefa de Gobierno, y afirmó que ella, en caso de ganar, tendrá las mejores relaciones con quien llegue a la Jefatura de Gobierno:

“No me importa de qué partido sea el o la que llegue, lo importante es que resuelva en bien de la población, de los capitalinos, de la Cuauhtémoc.”

Sánchez Barrios aceptó que la alcaldía Cuauhtémoc es en donde “nació La Unión de Tepito”, lo que implica que uno de los grandes retos que deben enfrentarse en la demarcación es la inseguridad.