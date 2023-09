Martí Batres: hay recursos suficientes y sin subejercicios para reconstruir viviendas por 19-S

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que existen recursos suficientes y sin subejercicio para reconstruir las más de dos mil viviendas que faltan de atender tras el sismo de hace seis años, el 19 de septiembre del 2017.

Al entregar un edificio reconstruido en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, -al lado de un predio donde aún hay escombros de un edificio dañado por el sismo- enfatizó que el gobierno capitalino seguirá asumiendo los costos estructurales de los trabajos de los inmuebles que falta por atender. Sin embargo, volvió a reconocer que existen casos de damnificados a quienes el Instituto de la Vivienda (Invi) sí los orilla a adquirir créditos con éste para iniciar las obras.

A dos días de que se cumplan seis años del sismo que dejó a unas 22 mil familias sin hogar en la CDMX, Batres Guadarrama informó que el gobierno capitalino lleva un avance de 92% en la reconstrucción de viviendas dañadas.

Se entregó un edificio reconstruido en la colonia Escandón, al lado de un predio donde aún hay escombros de un edificio dañado por el sismo. Foto: Miguel Dimayuga

“De los 22 mil hogares que fueron dañados por los temblores, 20 mil han sido entregados o están en obra, nos queda solamente el 8% y vamos a iniciar las obras en todos los casos; es decir, aún en los más complicados vamos a iniciar obra para que todas las familias cuenten a final de todo el periodo con la seguridad de su vivienda reconstruida", dijo el morenista.

Sin subejercicio

Este domingo, el diario Reforma publicó que el gobierno de la CDMX no ha ejercido la totalidad de los recursos disponibles en el Fideicomiso para la Reconstrucción, pues entre 2019 y 2022 contó con aproximadamente 11 mil 933 millones de pesos para dicha tarea, pero sólo utilizó 7 mil 904 millones de pesos para la rehabilitación, reconstrucción de viviendas afectadas y apoyos en renta para los damnificados.

En conferencia posterior a la entrega del inmueble, Batres Guadarrama negó que en el proceso de reconstrucción haya subejercicio y que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México no cuente con recursos para cumplir con sus tareas y por eso se contemple al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) en el proceso.

"Es falso totalmente que haya subejercicio: no se puede, no lo hay, no lo ha habido, no hay subejercicio en el caso de los recursos que están destinados a la reconstrucción de las viviendas que fueron dañadas por los temblores en 2017, es absolutamente falso”, dijo.

Dijo que el Invi entró al proceso para que éste avance “lo más rápido posible, porque se pone en juego mayor número de recursos humanos e institucionales, que permiten desarrollar simultáneamente varios proyectos".

La comisionada Jabnely Maldonado secundó al mandatario: "Con base a lo ejercido del 2022, de los mil 700 millones, es lo que ejercimos. Nosotros avanzamos como lo dice el Paquete Económico, conforme a programa, es decir, nosotros solicitamos previo lo que vamos a gastar, no tenemos forma de tener dinero apartado o subejercido porque nosotros previo a que solicitamos el recurso, ingresamos el expediente de lo que va a gastar".

Damnificados, no deudores

Batres fue cuestionado también sobre las múltiples denuncias de damnificados a quienes el Invi les ofrece créditos millonarios a pagar en 20 años, aun cuando son adultos mayores pensionados, para que les construya sus departamentos en las mismas dimensiones que tenían originalmente y no solo 65 metros, límite por ley que tiene el Invi.

De nuevo, el exsenador defendió de nuevo el Programa de Reconstrucción que tiene una política “sin precedente, en la que los damnificados no se convierten en deudores de la banca para recuperar su patrimonio”.

"Este es un programa único, es inédito, no tiene antecedente y no tiene comparación, es un caso especial, no ha habido una política así. (...) No solo se devuelve una vivienda, sino que es una vivienda segura, es una vivienda gratuita”.

–A los damnificados, funcionarios del INVI les dijeron que iban a tener que adquirir un crédito bancario, ¿esa información es errónea?

–Lo que pasa es que hay casos donde quieren agregar algo a la vivienda, en fin, no se refiere a la reconstrucción estructural misma, sino a otros elementos.

Y siguió: “Hay algunos casos donde los vecinos no quieren redensificación o donde las condiciones no lo permiten, entonces ahí hay variación del…

–¿Donde no hay redensificación ellos sí tienen que financiar una parte o…?

–No, sobre todo algunos aspectos adicionales de acabados o situaciones así, pero lo que es la reconstrucción, esto que estamos viendo pues, la reconstrucción de los edificios es a cargo del Gobierno de la Ciudad de México o de las autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, con la conducción del Gobierno de la Ciudad de México.

Con poca claridad, añadió: “Ahora, hay casos más complicados que otros, como decía, y los costos varían también, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta; hay zonas mucho más valorizadas, hay situaciones donde la cimentación es sumamente costosa, en fin, varía cada uno de los casos, son diferentes, pero estamos trabajando en todos y platicando con los vecinos para llegar a acuerdo”.

Prosperidad

La reconstrucción del multifamiliar ubicado en la calle Prosperidad, número 4, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se hizo con una inversión cercana a los 120 millones de pesos, en beneficio de 21 familias damnificadas.

Cuenta con 27 departamentos: 20 de reconstrucción y siete de redensificación, así como áreas comunes y de circulación, 14 oficinas de redensificación, y en la planta baja hay espacio para cinco locales comerciales.

La comisionada para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, destacó que ese inmueble es el número 310 entregado de 411 dañados por el sismo de 2017. Según esa cuenta, faltan 101 edificios por reconstruir y entregar.