Así justificó la FGJCDMX el aumento “drástico” de desaparecidos en la capital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aumento “drástico” de personas desaparecidas de 2019 a 2023 en la capital se debe a que no se reportaron las desapariciones en los sexenios anteriores, de acuerdo con Emiliano Rosales, titular de la Unidad de Implementación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En la conferencia “Los y las desaparecidas en la CDMX” dentro del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), el funcionario relató que la desaparición de personas era “invisibilizada” en años anteriores. Sin embargo, ahora “no gracias exclusivamente a las autoridades, pero sí a las víctimas, a un reconocimiento público, a los cambios legales a la creación de instituciones, ya estamos hablando de cómo se ve este fenómeno y empezando a atenderlo de mejor manera”.

En cuanto a cifras, Rosales agregó que, aunque todavía hace falta que la Fiscalía local “publique sus datos”, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se establece que en los “sexenios anteriores no se reportaban” las cifras, por lo que ahora es importante llevar un “registro adecuado”.

En la sala “Alfonso Reyes” del Colmex, detalló que dichos registros son locales, por lo que “no existe tal cosa como un dato nacional”, pues el reporte de los casos lo hacen “personas vía portales o las autoridades locales”.

También puntualizó que, al ser un tema con reconocimiento “reciente”, no se trata de “bajar cifras”, sino de la respuesta y acciones de las autoridades para localizar personas mediante la búsqueda inmediata, individualizada y generalizada.

Respecto al trabajo coordinado de las distintas dependencias para atender este fenómeno social, aseguró que las instituciones especializadas en seguridad y justicia deben contar con las herramientas y capacidades necesarias para garantizar dichos aspectos, de lo contrario “tienen que construirlas para encontrar a las personas”.

El titular de la Unidad de Implementación de la FGJ local enfatizó: “Tenemos que frenar la desaparición, no podemos permitir que sigan desapareciendo personas”.

La desaparición de Viviana

En la conferencia, Juana Laura Garrido, integrante del colectivo “Movimiento de mujeres buscadoras”, relató que el 30 de noviembre del 2018 desapareció su hermana mayor, Viviana, una joven madre de 32 años que trabajaba como gerente en un laboratorio.

“Mujer de 32 años de una estatura aproximada de 1.65 metros; complexión delgada; tez morena clara; brazos delgados y piel tersa, cubierta de cabellos delgados, suaves; cara ovalada; nariz pequeña con una terminación redondita, pero respingada; ojos medianos con un café intenso y mirada brillante ante la alegría, enojo, calma y tristeza”, fue su descripción.

Detalló la búsqueda que realizan los cientos de familiares de las personas desaparecidas y “personas solidarias”. Sin importar las dificultades, dijo, “seguimos adelante”.

Juana Laura mencionó que la “precariedad institucional” y las limitaciones económicas han hecho que familiares mueran en la búsqueda de los desaparecidos y mencionó: “Ojalá que se materialice esa frase, volverte a ver”.

Sin cifras “exactas”

En la conferencia, Elena Azaola, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 1964 y hasta el 10 de mayo de 2023, un total de 112 mil 232 personas habían sido registradas como desaparecidas a nivel nacional. Así lo mencionó en su artículo “La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?”.

Respecto a cuestiones locales, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de 1990 a 2023 registró 11 mil 500 desapariciones en la capital, según la investigadora.

Dijo que, tras el surgimiento de la Comisión Local de Búsqueda y la Ley de Búsqueda de la CDMX, de 2019 a 2023, se registraron 7 mil 588 desapariciones. De éstas, 57% fueron hombres y 43% mujeres.

De 2019 a mediados de 2023, la Fiscalía capitalina recibió un promedio anual de 5 mil 484 personas desaparecidas, es decir, que la dependencia que dirige Ernestina Godoy a diario recibe el “reporte de que 15 personas se encuentran desaparecidas”.

Aunque Elena Azaola detalló posibles paraderos de los desaparecidos, destacó a las fosas comunes, ya que de 2019 a 2022 en la capital fueron inhumados tres mil 309 cuerpos o restos humanos, lo que representa un promedio de dos personas al día durante ese periodo.

La investigadora enfatizó que, de acuerdo con la Comisión Local de Búsqueda, en 2019 había 800 personas desaparecidas y que a principios de 2023 la cifra subió a 3 mil 04; es decir, que aumentó casi 400%.

Respecto a las características de las personas, relató que la mayoría vivía en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Además, tenían una “escolaridad menor en relación con el promedio”, mientras que el grupo de mayor riesgo son las mujeres entre 12 y 24 años.

Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que existen “18 modalidades” para la desaparición de personas.

Además, mencionó que cada una de las víctimas posee características particulares, lo que dificulta la problemática y las labores de búsqueda.

Entre otros obstáculos para su búsqueda, resaltó que la fragmentación institucional que “complejiza el acceso a la justicia y la coordinación para las víctimas directas e indirectas” de cada caso.

Otra de las dificultades en las que coincidió con Elena Azaola fue la falta de cifras: “No sabemos cuántos desaparecidos hay, no sabemos y no podemos contar… no podemos buscar si no sabemos a quién estamos buscando, por eso importa el número”.

Rodrigo Peña, director ejecutivo del seminario “Violencia y Paz”, explicó que las desapariciones son el resultado de “varias violencias” que ocurren en la CDMX y en el área metropolitana, por lo que calificó como “necesaria” la coordinación interinstitucional para resolver la problemática.