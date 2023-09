Damnificados del 19S frenan sesión solemne en el Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con lonas y altavoces, integrantes de “Damnificados Unidos de la Ciudad de México (CDMX)” se manifestaron afuera del Congreso capitalino e impidieron que se realizara la sesión solemne para conmemorar los sismos de 1985 y 2017; “¡Es un show!, acusaron.

Alrededor de las 9:00 horas, de acuerdo con reportes periodísticos, los manifestantes bloquearon las puertas del recinto legislativo con carteles en los que se leía: “Exigimos cumplimiento a compromisos asumidos por la Comisión de Reconstrucción”, “Congreso clausurado”, “Invi paralizó la construcción”.

Además, gritaron a una sola voz: “¡Reconstrucción sí, restos no, Solución!”.

También pidieron que una comisión de damnificados usara la Tribuna del Congreso para “expresar su sentir”.

En las escaleras del recinto, representantes del movimiento condenaron la “política de reconstrucción fallida” del gobierno de la CDMX, así como las “mentiras e incumplimientos” de los últimos cuatro jefes de gobierno: Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva, Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

Destacaron que, tras el sismo del 2017, concentraron las demandas de 800 predios afectados con solicitudes “no negociables”, frente al “fracaso” de la política de reconstrucción del gobierno local, pues no ha estado orientada hacia los derechos humanos.

También acusaron que las autoridades capitalinas se olvidaron de predios afectados que no están en zonas elegidas para gentrificar, además de que los trabajos van muy lentos.

Apenas el 27% de los predios han sido atendidos y más de 22mil fueron rasurados pic.twitter.com/5TC2HobL0y — Damnificadxs Unidxs de la Ciudad de México (@DUCDMX) September 19, 2023

Ante la protesta, la diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, salió a intentar hablar con los manifestantes y les informó que la “mayoría de los diputados morenistas” no habían aceptado la petición, por lo que la sesión fue cancelada.

Más tarde, en su cuenta de X, antes Twitter, consignó: “Son muchas familias que perdieron su hogar en los #sismos del 2017 y hoy piden que se cumpla la promesa de reconstrucción. En el @Congreso_CdMex salimos a escucharles, solidarizarnos y ofrecer todo el apoyo en su exigencia ante las autoridades de la #CDMX”.

En el @Congreso_CdMex salimos a escucharles, solidarizarnos y ofrecer todo el apoyo en su exigencia ante las autoridades de la #CDMX. pic.twitter.com/FXPAmOeCws — Gaby Salido (@gabysalido) September 19, 2023

Mónica Romero, integrante Damnificados Unidos de la CDMX, relató al periódico El Universal: “Lo único que solicitamos es que no hubiera sesión de simulación, pretendían meter músicos, detuvimos también una exposición. Creo que los damnificados necesitamos casas, no música, no simulación. En respeto al patrimonio que perdimos, no se permitió la sesión, a menos que se escuchara porque sería una sesión con causa”.

También acusó a la diputada panista Daniela Álvarez y a las perredistas Polimnia Romana y Gabriela Quiroga de haber ido a desayunar y no atender sus demandas.

A las 11:00 horas, durante del segundo Simulacro Nacional, los damnificados permanecieron en silencio, de pie y con el puño en alto. Luego entonaron el Himno Nacional para cerrar la protesta con abrazos y lágrimas.

Al recinto de Donceles y Allende también llegaron galleros para protestar contra un dictamen que pretende prohibir las peleas de gallos.