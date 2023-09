¿García Harfuch se destapa para la CDMX? Convoca a conferencia para este miércoles 20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar Hamid García Harfuch, alista su destape oficial como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abanderado por el movimiento de la Cuarta Transformación.

La noche de este martes, el exjefe de la policía capitalina convocó a una conferencia de prensa para el miércoles 20 a las 13 horas en el Salón Galicia del Hotel Holiday Inn, ubicado en Viaducto Río de la Piedad 260, colonia Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según fuentes consultadas, se prevé que el exfuncionario haga oficial su intención de participar en el proceso interno de Morena, aunque no es militante, para obtener la candidatura que lo ponga en la boleta electoral de las elecciones del 2 de junio del 2024.

El anunció se dará, luego de que ayer por la noche, el Consejo Nacional de Morena emitió la convocatoria para definir quién coordinará la defensa de la transformación en la CDMX que, en los hechos, será el o la candidata a la jefatura de Gobierno capitalino.

De acuerdo con los lineamientos, el registro de los aspirantes serán los próximos 25 y 26 de septiembre. El método de selección será la encuesta, de manera similar al proceso nacional que ganó la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado 6 de septiembre.

El sábado 9 de septiembre, García Harfuch presentó su renuncia a la SSC ante el jefe de gobierno, Martí Batres.

En un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, explicó: “Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por esta razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”.

Cinco días antes, el 4 de septiembre, García Harfuch, afirmó en una entrevista con el diario La Jornada: “Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad”.

–¿Está listo para la encuesta de Morena?

“No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a estar en la encuesta no voy a estar en la seguridad”.

–Pero… ¿listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad?

-¡Sí, por supuesto. Listo!