“Yo soy tu fan”, dijo el jefe de los asaltantes a Miguel Bosé

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Miguel Bosé contó en el programa El Hormiguero, conducido por el humorista Pablo Motos, que el jefe de la banda que lo asaltó en su domicilio le dijo durante el atraco: “Yo soy tu fan”.

El cantante de 67 años acudió al talkshow para presentar su serie documental “Bosé Renacido”, y en medio de la entrevista el artista narró el atraco que sufrió en su casa ubicada en la Ciudad de México.

“Eran sobre las 20:30 horas y, de repente, me despierta alguien, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado”, relató Miguel Bosé. Posteriormente mencionó haber visto a varias personas encapuchadas que rodeaban la cama de sus hijos.

Luego mencionó que no le pareció que los atracadores fueran “profesionales”, a lo que les dijo: “¿Qué queréis?”, y ellos le respondieron que buscaban “todo lo que pudieran llevarse de valor”, por lo que el cantante les enseñó la ubicación de las cajas fuertes.

Señaló que, en un principio, los asaltantes no lo reconocieron, hasta que el jefe de la banda se dio cuenta de que estaba asaltando al cantautor español.

"En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie”, agregó.