García Harfuch revela que ya se registró como militante de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reveló que se acaba de afiliar a Morena y aseguró que no competiría bajo la bandera de ningún partido diferente para buscar ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues comparte los ideales de la llamada Cuarta Transformación.

En una entrevista en Milenio, Azucena Uresti le preguntó si pensaría en afiliarse a Morena, a lo que García Harfuch respondió: “Estoy afiliado”.

­-¿Nunca has sido militante de otro partido?

-No, no, y no había sido militante de Morena tampoco, yo me acabo de registrar, tiene, pues es reciente, respondió el ahora político.

-¿Cuándo te registraste?, insistió Uresti.

-Este mes me registré por el… para participar también en la encuesta, por supuesto. Con toda transparencia, no tratamos de decir algo, que no éramos o que no somos.

Antes, en entrevista con el noticiero N+ de Televisa, un día después de que oficializó su interés para contender por la candidatura de ese movimiento para dirigir la capital mexicana, fue cuestionado sobre si comparte los ideales de Morena.

El exjefe de la policía capitalina aseguró:

“Yo no me inscribiría por ningún otro partido que no fuera Morena, lo digo con mucha claridad, porque en estos cuatro años que llevo en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, en mi caso como policía y que he servido desde esa área, aprendí y confirmé en este gobierno, que no solo es con fuerza como se pueden resolver las cosas, si no se atienden las causas y no se les dan opciones a miles de jóvenes”.

En el carrusel de entrevistas televisivas que ofreció García Harfuch este jueves, así reiteró el punto en el noticiario de ADN40:

“En mi caso personal, yo me inscribí (sic) por Morena, no me inscribiría por ningún otro partido porque sí comparto los ideales que ha mencionado el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y la doctora Claudia Sheinbaum en el sentido de que, para que haya desarrollo, se tienen que mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas”.

Con un guion bien aprendido, el exfuncionario policiaco repitió que su propósito para entrar al proceso interno de Morena para ser coordinador de la defensa de la transformación en la CDMX es “dar continuidad a los proyectos que la doctora Claudia Sheinbaum inició y al proyecto que actualmente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por atentado, campaña “diferente”

En las entrevistas, el extitular de la SSC fue cuestionado sobre si el atentado que sufrió el 26 de junio del 2020 en el Paseo de la Reforma, por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como él mismo lo señaló, no limitará la posibilidad de que haga campaña en las calles de la CDMX. Contestó:

“No la va a limitar, pero sí la modifica, y no solo a hacer campaña, sino a mi vida diaria. Yo no hago una vida como la mayoría de las personas, pero el objetivo es claro: es que continúe el proyecto de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México y para eso tenemos que hacer campaña… Tenemos que hacerlo con más cuidado y vamos a recorrer cada territorio de las 16 alcaldías”.

En otra entrevista sobre el tema dijo que sí tendrá eventos masivos y agregó: “Sí tenemos que modificar, por supuesto, la manera de hacer campaña. Si comparamos con lo que pueden hacer los demás, lo pueden hacer de manera mucho más libre, más abierta. Pero no solo es modificar la campaña, yo modifiqué mi estilo de vida hace ya algunos años después de lo que ya pasó”.

También abundó la pregunta relacionada con que no tiene experiencia política para gobernar la capital.

García Harfuch respondió: “Más que un buen político, considero que para que haya un buen gobernante tiene que ser un buen servidor público. Y a mí me tocó servir y escuchar a la gente desde la policía”.

-¿Se puede ser jefe de gobierno sin haber sido político?

-Yo estoy seguro que sí. No se necesita ser político, se necesita saber qué clase de servidor público eres. Yo he sido servidor público por muchos años y me he dedicado con absoluta entrega a lo que tengo que hacer.

Sobre los principales problemas de la CDMX, apenas mencionó tres: seguridad, agua y movilidad.

Por último, al referirse a su competidora, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, manifestó que es “un honor” participar con ella en el proceso y aclaró: “la finalidad es lo que siempre ha dicho el presidente (López Obrador): que la gente escoja”.