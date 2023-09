Sergio Mayer se destapa para el gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y exdiputado federal Sergio Mayer Bretón afirmó que tiene aspiraciones de gobernar la Ciudad de México.

Sin embargo, por lo difícil que es conseguirlo mediante una candidatura independiente, para ello necesitaría que un partido político aceptara sus planes, así que no necesariamente tendría que ser el próximo 2024 cuando contienda, dijo en una entrevista televisiva.

“Por supuesto que me encantaría ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, yo sé que hay tiempos para eso, yo tengo que hacer todavía muchas cosas, antes de tomar una definición.

“Y yo tengo un pequeño problemita, que es justamente que soy un poco apartidista, no apolítico, apartidista, porque yo no pertenezco a ningún partido político, entonces es muy complicado participar de manera independiente en una contienda tan importante como es la jefatura de gobierno”, dijo el actor y productor al conductor Carlos Zúñiga Pérez de Milenio Televisión.

Consultado respecto de que ya fue diputado federal por la bancada de Morena, Mayer aclaró que fue postulado por ese partido sin haber sido afiliado, y que algunos partidos ya se han acercado a él.

“Yo fui de la cuota ciudadana, yo jamás, yo nunca he sido afiliado, yo nunca he participado en ningún partido político, entonces esta es una parte importante, ya algunos partidos políticos se me han acercado... y para participar en una contienda tan importante, es necesario ser parte de un partido político, y si a mí me respetan mi forma de ser, mi ideología, el cómo pienso, sin necesidad de que yo me tenga que afiliar al partido, eso pues adelante ¿no?”, fueron las palabras del participante en el reality show La Casa de los Famosos.

Ante el recordatorio del conductor sobre este programa, el también actor afirmó que independientemente de la popularidad, para un puesto de elección es necesario estar preparado.

“El ser popular no necesariamente te hace apto para un puesto de representación popular, tienes que prepararte, tienes que estar involucrado...”, respondió.

Al ser cuestionado sobre si solamente busca la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o está interesado en algún otro cargo, Mayer señaló que no descarta competir por cualquier otro puesto de elección popular, incluso mencionó que pudiera competir por dicha jefatura de gobierno con posterioridad al 2024.

“No, a ver, decir que me gustaría ser jefe de gobierno, no necesariamente es en el 24, o sea así es la carrera política, yo puedo ir ahorita, yo puedo participar, para cualquier otro puesto de representación popular”, declaró el entrevistado.

Respecto a los planes que quiere llevar a cabo en la Ciudad de México, Sergio Mayer hizo hincapié en la educación, cultura, respeto a los derechos y libertades, inclusión y reconciliación.

“Estoy convencido que la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología es lo único que puede sacar adelante a nuestro país... los derechos... de las personas, la inclusión... tenemos que buscar reconciliación...”, afirmó el exdiputado morenista.

Sergio Mayer contendió en los comicios de 2021 para reelegirse como diputado en la alcaldía Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, perdiendo contra Diana Teresa Lara Carreón por parte de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD.