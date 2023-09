Fernández Noroña se descarta para la CDMX: “hay dados cargados”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) con licencia, Gerardo Fernández Noroña, descartó que se vaya a inscribir en el proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con el argumento de que “hay dados cargados”; luego, mostró su apoyo a Clara Brugada y a Hugo López-Gatell.

La mañana de este lunes, día en que Morena abrió su registro para los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Transformación en la capital, subió un video a su cuenta de X, antes Twitter, en el que informó que le gustaría inscribirse pero ve “demasiadas limitantes”, entre ellas, que no hay debates.

“Yo he decido no registrarme porque, además de que veo esas limitantes, de que veo dados cargados, lo digo con todas sus letras; hay dos personas que me representan, que yo me sentiría plenamente representado por ellos”, dijo.

El legislador mencionó a Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, quien se registró en el proceso esta mañana, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, quien la semana pasada se autodestapó, pero no se ha registrado.

Ambos, dijo, “me representarían a cabalidad, son personas de izquierda, comprometidas con el movimiento, honestas a carta cabal y me parece que para mi es suficiente”.

Sin dar nombres claros ni detalles, acusó que en el proceso interno para elegir al coordinador nacional le dieron “un reconocimiento de dientes para fuera pero no un reconocimiento a la trayectoria y a la capacidad”.

De paso, criticó al excanciller Marcelo Ebrard: “he decidido no registrarme, no voy a ir a una aventura, no voy a ir a que me maltraten, no voy a ir a hacer un desfiguro como Marcelo Ebrard que se ha venido achicando”.

Fernández Noroña dijo que regresará a su curul en la Cámara de Diputados y seguirá frente a la Vocería de la Coordinación Nacional, cargo que le dio Sheinbaum Pardo.