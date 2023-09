Crítica de científicos e intelectuales es “politiquería”: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como un “asunto de politiquería” calificó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la carta que difundió el grupo de científicos e intelectuales “Diálogo, ciencia y cultura” para rechazar su intención de ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y dijo que no teme por las denuncias penales que hay en su contra por el manejo de la pandemia de covid-19.

En entrevista ayer por la noche, previo a que fuera anunciado por el Consejo Estatal de Morena como uno de los cuatro seleccionados para ir directo a las encuestas que selecciones al coordinador de la defensa de la transformación en la capital, el funcionario fue cuestionado por la prensa sobre la opinión de los científicos y respondió:

“Hay mucha politiquería, obviamente sienten preocupación cuando sus intereses son tocados”.

-¿No tiene miedo de las denuncias que hay en su contra por el tratamiento de la pandemia?

-Es politiquería, es politiquería. Lo importante es que estamos aquí en un proceso amplio, democrático, dando muestras de que se puede hacer política de manera nueva, de manera transformadora, una política que realmente consulta al pueblo y que el pueblo manda.

Eso, dijo, “es lo más importante, porque la esencia de nuestro movimiento como lo ha dicho el presidente López Obrador, es confiar en el pueblo, respetar la voluntad del pueblo y trabajar con y para el pueblo”.

Como “Politiquería” calificó ?@HLGatell? la carta que intelectuales y científicos difundieron contra su intención d ser candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y sobre las denuncias penales por el tratamiento de la Pandemia de Covid-19 vía ?@proceso? pic.twitter.com/2ktzP5Rmr7 — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) September 29, 2023

El lunes 25, el grupo “Diálogo, ciencia y cultura” rechazó “enfáticamente” el interés de López-Gatell, por ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; es “un disparate” y “un acto que desafía cualquier precedente de cinismo”.

El biólogo y científico Antonio Lazcano Araujo; el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma; la historiadora Graciela de la Torre; el investigador Bolfy Cottom; el documentalista Nicolás Echevarría y el antropólogo Sergio Raúl Arroyo, hicieron un llamado a la ciudadanía:

“A no aceptar este disparate como un recordatorio tajante de la arrogancia con la que se condujo durante la pandemia de SARS-CoV2, del desdén de la salud de los mexicanos, de mentir respecto de los ventiladores y la vacuna mexicana que nunca llegó a tiempo, con la complicidad de la Dra. Elena Álvarez Buylla”.

“No soy militante de Morena”

Con un aparente buen ánimo, el llamado “zar de la pandemia” reconoció que no es morenista: “Yo no soy militante. Yo soy militante de los movimientos de izquierda desde hace muchos años, desde mis 15 años de vida he participado en actividades sociales y políticas, hice servicio comunitario”.

-¿Se afiliaría?

-Registrarse, tener papeles, tener una credencial, eso es secundario. Cualquiera puede llegar a registrarse a este o a cualquier partido. Lo importante son las convicciones y las acciones.

López-Gatell se dijo “muy seguro de poder impulsar la transformación” y aseguró que respetará “las reglas del partido, aquellos tiempos de las cargadas, de las candidaturas únicas, de los dedazos se acabaron. La moral que nos ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Cuestionado sobre el liderazgo en las encuestas que tiene Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), añadió: “El proceso es para que crezca la democracia, crezca la voluntad del pueblo. Estamos seguros que el pueblo va a tomar la decisión más sensata que debe tomar”.