“La maternidad será deseada o no será”: Mujeres festejaron la despenalización del aborto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conmemoración del Día de Acción Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, ayer las calles de Reforma se llenaron de mujeres y hombres, de todas las edades, quienes festejaron la despenalización del aborto a nivel Federal y marcharon hasta el Zócalo capitalino para exigir que se legalice, bajo la consigna “La maternidad será deseada o no será”.

Frente a los mil asistentes que contó el Gobierno de la Ciudad de México, el despliegue policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se observó, en los hechos, desmedido y sobrepasado, sin embargo, la Secretaría de Gobierno (SECGOB) informó que participaron 600 mujeres oficiales del Agrupamiento “Ateneas” y 150 elementos más de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Los elementos se mantuvieron en grupos localizados en diferentes puntos del Centro Histórico, algunos se organizaban para avanzar desde la avenida Eje Central, otros se mantuvieron enfilados a lo largo de por lo menos dos calles sobre Avenida 5 de Mayo, continuando unos metros por la calle Plaza de la República, y otros en la esquina de 16 de Septiembre.

El Hemiciclo a Juárez, Bellas Artes, Palacio Nacional y la Catedral continuaron rodeados por los tapiales que el Gobierno capitalino dispuso para la marcha por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Frente a ese custodio, las mujeres marcharon agitando sus pañuelos verdes y morados, a ratos, con las manos levantadas y el puño cerrado. Iban levantando orgullosas los carteles en los que escribieron sus demandas, y gritaban enérgicas las consignas: “Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente”, “Mujer escucha, esta es tu lucha”, y “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Había una complicidad evidente entre las y los asistentes, muchos no se conocían entre ellos, pero actuaron como si así lo fuera.

De esa manera reiteraron que “existen grandes diferencias entre despenalizar, legalizar y que el aborto sea accesible”, y explicaron que lo que buscan es su legalización, para que pueda ser garantizado de manera libre, segura y gratuita: “Que las mujeres y personas gestantes accedan a él fácilmente y en condiciones dignas”.

Congregados frente a Palacio Nacional, escucharon los pronunciamientos de las personas que encabezaron los contingentes. Entre ellas estuvo Alicia de la coordinación 8M, quien enunció:

“Lo que sigue en nuestra lucha es eliminar el delito de aborto en las 20 entidades federativas donde aún se castiga el aborto autoprocurado y consentido, pues la Suprema Corte ya reafirmó que las y los jueces no deberán procesar a mujeres y personas con capacidad de gestar, por acceder al ejercicio de nuestros derechos reproductivos”.

Agregó: “Las dependencias públicas de salud federales, el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el ISSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y Pemex (Petróleos Mexicanos) deben garantizar este servicio a toda mujer y persona con capacidad de gestar que así lo solicite”.

También se expresó Lourdes Zea Rosales, del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Si esos 20 Congresos Estatales no eliminan el delito de aborto, seguiremos en las calles hasta lograrlo”.

Y advirtió que no parará hasta que el aborto deje de criminalizarse en: “Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. ¡Y hasta que sea ley en todo el país!”.

Frente a los gritos de los manifestantes, Zea Rosales sentenció: “Si bien los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son históricos, aún falta que el Estado, como parte de sus responsabilidades, genere condiciones reales, no solo jurídicas (...) por lo tanto, para que nuestro derecho se respete, exigimos un mayor presupuesto a la salud pública”.

Vigorosa añadió: “Que se brinden anticonceptivos gratuitos a toda persona que los requiera, que el personal de salud esté capacitado con perspectiva de género y derechos humanos. Y que se detenga toda la violencia obstétrica”.

Sosteniendo la bandera del orgullo LGBTTTIQ+, Yara Villaseñor, del colectivo Pan y Rosas, también dijo unas palabras a los asistentes: “Que ninguna niña sea obligada a ser madre, este acto atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque la maternidad como imposición patriarcal nos oprime y delega en su totalidad a los trabajos reproductivos, de cuidado y a la economía de cuidados”.

A un costado de la Catedral declaró: “Reiteramos la exigencia de la separación efectiva de la Iglesia y el Estado (...) ¡Fuera sus rosarios de nuestros ovarios!”.

Incluso una representante del bloque negro, Michelle, tomó la palabra: “Sabemos la persecución política que hay, sabemos que venir aquí es poner en riesgo también nuestra integridad”.

Colectivo Transexual

El micrófono fue abierto también para los miembros de la comunidad transexual, representada por Soni Rangel, quien manifestó: “Sabemos que tenemos nuestro derecho a la identidad y al libre desarrollo de nuestra personalidad para hacer un llamado: El tema del aborto libre y seguro es una lucha en común que también nos pertenece a las personas trans, no binarios e intersex”.

Envuelto en la bandera que representa a la comunidad transexual, expuso: “Nombrarnos es justicia, así como el que todes podamos acceder a un aborto lo es también. Nuestras existencias van más allá de las barreras binarias, de cómo deben verse los cuerpos y de quienes pueden acceder a los servicios de salud”.

Despliegue de seguridad desmedido

Durante la movilización se sintió la amplitud que posee la plancha del Zócalo, a diferencia de otras en las que se ve reducida ante el desborde de asistentes.

El secretario de Gobierno de la CDMX, Ricardo Ruiz Suárez, informó en su cuenta de X que fueron mil los manifestantes que protestaron en la marcha.

La SECGOB puntualizó que la SSC desplegó 600 mujeres oficiales del Agrupamiento "Ateneas" a lo largo del recorrido que inició en el Ángel de la Independencia, además de 150 elementos más de la Subsecretaría de Control de Tránsito para implementar cierres, cortes y desvíos a la circulación vehicular.

Proceso entrevistó a un par de elementos de la SSC, quienes prefirieron mantener el anonimato y aseguraron que fueron enviados desde todas las zonas de la capital: “500 elementos de la Zona Poniente y más de 600 de la Zona Oriente”.

En tanto, también se notó la presencia de los trabajadores de la SECGOB, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCDMX) y de la Secretaría de Mujeres. Fueron enviados como un mecanismo de protección a periodistas y para garantizar el derecho a la libre manifestación.

Tobyanne Ledesma, directora general del Mecanismo de Protección a Periodistas, aseguró a Proceso que, en total, de las tres instituciones acudieron 100 personas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos envió aproximadamente 69 elementos, 15 unidades y 12 mandos, según declaró Óscar David Martínez, jefe de la Sección Iztacalco.

Por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron 15 células conformadas por dos personas y cinco ambulancias con cuatro miembros, aseguró Lidia Hernández, jefa de turno.

El director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Miguel Barrera, compartió que de esa organización asistieron seis integrantes, quienes auxiliaron a tres mujeres del bloque negro que presentaron lesiones en la mano por golpes contra los tapiales.

Barrera también puntualizó que de acuerdo con su cálculo hubo cerca de 5 mil oficiales de la SSC.

En los datos

Se dejaron de escuchar los discursos y las consignas, finalizó la marcha. Entonces el Gobierno capitalino habló: Saldo blanco.

En un comunicado, informó que “garantizó el derecho a la libre manifestación, así como la seguridad de las participantes”, pues el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, instruyó la implementación de un operativo interinstitucional en el que participaron más de mil servidores públicos y policías.

Agregó que las oficiales del agrupamiento “Ateneas” decomisaron varios objetos que podrían causar daño a los manifestantes, a la ciudadanía en general y a sus portadores, el ERUM brindó cinco atenciones menores, y fueron detectadas 60 personas con el rostro cubierto quienes realizaron pintas y dañaron mobiliario urbano.

Además, 123 integrantes de la Brigada Diálogo y Convivencia asistieron “a efecto de establecer acuerdos y privilegiar el diálogo en caso de conflicto”.