Dejan una granada de fragmentación sobre la banqueta en Lomas de Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- Una granada de fragmentación fue encontrada por personal de limpieza de la alcaldía Miguel Hidalgo, dentro de una caja de cartón, en la colonia Lomas de Chapultepec. Elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), resguardaron y retiraron el artefacto.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch informó que un joven de 24 años, el cual se identificó como personal de limpia de la demarcación, al realizar sus labores, en el cruce de las calles Sierra Paracaima y Monte Antuco, encontró sobre la banqueta una caja de cartón que contenía una granada de fragmentación.

En un comunicado, agregó que ante dicho hallazgo, el hombre se alejó del sitio y pidió apoyo a las autoridades que se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia en dicha demarcación, las cuales solicitaron los apoyos correspondientes y acordonaron la zona.

Personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros arribó al lugar, donde con las “medidas adecuadas de seguridad”, revisó el objeto y determinó que se trató de una granada de fragmentación sin carga explosiva al interior.

El artefacto fue envuelto en una manta portafolio y trasladado a las instalaciones de la agrupación, ubicadas en la alcaldía Tláhuac. Además, se informó al Ministerio Público correspondiente para las investigaciones del caso.

En redes sociales circulan fotografías que muestran al personal especializado maniobrando con el artefacto explosivo, en una de ellas se logra apreciar la leyenda “Caja 2 Frágil”, escrita en la caja de cartón en la que presuntamente fue encontrada la granada.

Algunos usuarios cuestionaron la falta de equipo especializado de los elementos, quienes portaron un uniforme presuntamente convencional con guantes.

Es el caso de Benjamín GA, con el usuario @garab_mx, quien señala: “Y el equipo que deben de llevar en esos casos, bien gracias”.

No es la primera vez

Reportes periodísticos indican que el 19 de mayo de 2022 en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez, personal de limpia encontró una granada de fragmentación, al interior de una caja de cartón, en un camión de basura marcado con el número 826.

La SSC informó que el artefacto no contaba con carga explosiva y no tenía iniciador, por lo que no representó un peligro para la sociedad.

Dicha granada fue trasladada a las instalaciones del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros en una maleta supresora y se dio parte al Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente a la denuncia.

El 29 de marzo de 2022, personal de limpieza de la alcaldía Álvaro Obregón, encontró una granada de fragmentación en estado de oxidación, sobre una ciclovía ubicada en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, de la colonia Bellavista.

Los oficiales especializados resguardaron el arma y la trasladaron en una manta portafolio a las instalaciones anteriormente mencionadas.