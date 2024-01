Batres pone en marcha operativo de seguridad en la alcaldía Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Gobierno de la Ciudad de México reforzó con 127 policías y 84 motocicletas el operativo de seguridad en la alcaldía Benito Juárez donde, según el jefe de Gobierno, Martí Batres, “se hace caravana con sombrero ajeno” en los resultados de combate a la delincuencia.

Dicho operativo fue implementado en la alcaldía Benito Juárez, la cual es gobernada por el PAN, principal partido que promovió la no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX por cuatro años más y que hasta el pasado 5 de diciembre fue encabezada por el precandidato único de la alianza “Va por la Ciudad de México” a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

Esta mañana, durante la puesta en marcha del Operativo y entrega de motopatrullas a la policía de la CDMX, Martí Batres mencionó: “A partir de la madrugada de hoy comienza un operativo que va a estar de forma indefinida, no tiene un límite hasta que se cumplan los objetivos va a estar trabajando un conjunto de elementos en esta zona y las nuevas 71 motonetas van a estar trabajando aquí en Benito Juárez en el combate a diversos delitos especialmente el robo de autopartes en esta región”.

Detalló que el equipamiento que se utilizará en las labores proviene de recursos que brinda el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Batres Guadarrama explicó que la disminución de delitos en la alcaldía Benito Juárez se debe al trabajo coordinado entre la SSC y la FGJCDMX, sin embargo, agregó: “A veces la falta de información genera otro tipo de percepciones y no falta quien hace caravana con sombrero ajeno… No crean ustedes que bajan los índices delictivos porque se ponga a circular una camionetita que ande dando vueltas, no, no crean que así bajan los índices delictivos, para que bajen es necesario un esfuerzo muy grande, que es el que realizan estas instituciones”.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, dijo que el objetivo del operativo es “prevenir delitos de bajo y medio impacto en la vía pública y atender las demandas ciudadanas”.

Comentó que en labores participarán 61 motocicletas, 23 cuatrimotos y 127 elementos adicionales para fortalecer las acciones diarias que “realizan los mil 102 policías y 183 vehículos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Benito Juárez día con día, en los sectores Nápoles, Del Valle, Narvarte-Álamos, Nativitas y Portales”.

Respecto a los nuevos vehículos, el titular de la SSC mencionó que en 2023 adquirieron 71 motopatrullas con “recursos federales provenientes de intereses del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)” equivalente a una inversión de 17.3 millones de pesos”.

Explicó que 16 motonetas y 23 cuatrimotos fueron entregadas a elementos de la Subsecretaría de Operación Policial.

En tanto, a la Subsecretaría de Control de Tránsito, le otorgaron 32 motocicletas, “con la finalidad de inhibir conductas criminales como el robo a transeúnte, robo de vehículo y robo de autopartes, entre otras”.

Vázquez Camacho resaltó que en coordinación con la FGJCDMX, entre el año 2019 y lo que va de 2024 realizaron “2 mil 154 remisiones, más de 3 mil personas detenidas, y reducir, con ello, en más de 53% los delitos de alto impacto”.

Por su parte, a tres días de que el Congreso de la Ciudad de México negó la ratificación de Ernestina Godoy en el cargo de fiscal capitalina y en su primer acto público como encargado de despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara, destacó que entre 2018 y 2023 los delitos de alto impacto en Benito Juárez disminuyeron en 66.75%.

De lo anterior, detalló que en 2028 el promedio de delitos de alto impacto en la demarcación era de 330.1 al mes, sin embargo, el año pasado, se reportaron 109.7 delitos mensuales.

También, comentó que a lo largo de 2023, en Benito Juárez, 162 personas fueron llevadas a proceso por la comisión de delitos de alto impacto.

Además, el año pasado ejecutaron 14 cateos y 208 órdenes de aprehensión, así mismo 216 personas reportadas como ausentes fueron localizadas en la demarcación y 253 personas cuya desaparición fue reportada en Benito Juárez .

En tanto, el robo de vehículos con violencia en 2018 fue de 302 unidades hurtadas y en 2023 las cifras bajaron a 41 autos robados.

En cuanto a robo sin violencia, Lara López explicó que en 2018 se registraron 897 robos de vehículos sin violencia y en 2023 la cifra pasó a 363 autos robados.

Por su parte, Fernando Bedel Tiscareño Luján, secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que el operativo contribuye a la construcción de la paz y a “recuperar la confianza” de los capitalinos.

Dicho operativo ya fue implementado en otras alcaldías, como Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.

Martí Batres contra la Corrupción Inmobiliaria

Durante la puesta en marcha del operativo en la alcaldía Benito Juárez, el jefe de Gobierno mencionó que continuarán con los trabajos correspondientes para “el combate a la corrupción inmobiliaria”, el cual, “es un tema fundamental en el que ayuda mucho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Explicó que el combate a dicho delito “es muy importante porque no solo es un problema moral, no solo es un problema de saqueo de recursos, sino que también tiene implicaciones sociales negativas muy fuertes, por ejemplo la corrupción inmobiliaria nos genera alta saturación, disminuye la presión del agua, también eleva los costos de la vivienda y del suelo en la región”.

Batres Guadarrama recordó que ayer anunció una iniciativa de ley para reformar el Código Penal de la CDMX para crear un nuevo tipo penal y poder “combatir mejor este fenómeno de desorden urbano que nos afecta en esta zona”.

Aprovechó para mencionar que la demarcación Benito Juárez fue una de las zonas que “más ayudó” exfiscal capitalina Ernestina Godoy, así lo dijo: “Una de las zonas a las que más ayudó la fiscal Ernestina Godoy es Benito Juárez y ahora pues en la misma línea va a estar trabajando el encargado de despacho de la Fiscalía, el doctor Ulises Lara”.