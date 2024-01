Ulises Lara aclara que estudió la licenciatura desde 2016, pero apenas sacó su cédula

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aclaró que estudió la licenciatura en Derecho desde el año 2016, pero fue hasta los primeros días del 2024, es decir, ocho años después, cuando solicitó la emisión de su cédula profesional.

Además, adelantó que cuando el Consejo Judicial Ciudadano emita la convocatoria para elegir al nuevo fiscal, participará en el proceso para ser electo “si es que existen las condiciones para ello”.

Ante la polémica surgida por la obtención de su cédula de licenciado en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México un día después de ser designado como suplente de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía local, Lara López aclaró que cursó los estudios de licenciatura en la materia en 2016 y que solo le faltaba tramitar la cédula, lo que ocurrió en días pasados.

En entrevista con el periodista Alejandro Domínguez, en Milenio TV, la noche del miércoles 10, el funcionario trató de aclarar la polémica:

“Se ha dicho que ha sido un procedimiento exprés, novedoso. Yo lo que le pudo decir es que durante el tiempo estudié esta licenciatura, cubrí con todos los requisitos y no había yo hecho la, solicitado el trámite de cédula y fue lo que hice. Cumplía con todos los requisitos, ya estaba cubierto, pero no hubiera sido posible si no hubiera estudiado con la antelación y ni se hubieran tenido todos los requisitos para tener el grado de licenciado”.

El periodista le preguntó cuándo cursó esos estudios. Con tropiezos, el coordinador general de Investigación Territorial de la FGJ local, dijo:

-De de, a partir de, de, en mi caso ya lo tenía yo desde el 16; pero mire yo no quisiera entrar en detalles porque también puede usted empezar a hacer alguna otra interpretación respecto a lo que dice la propia norma.

Ulises López repasó el nivel educativo que tiene y siguió con su justificación para defender la legalidad del trámite:

“Yo he venido realizando estudios diversos, diferentes. Tengo dos maestrías, he terminado el doctorado y he estado haciendo la licenciatura y para poder obtener una cédula, como seguramente lo sabrá el público, pues se necesita completar los estudios en una institución debidamente registrada, con registro de validez oficial de los mismos estudios, cursarlos, hacer el trámite y, para ese efecto, después solicitar ya ante el Registro General de Profesiones el otorgamiento de la cédula si se han cumplido con todos los requisitos”.

El periodista Domínguez cuestionó a Lara López si le gustaría ser ratificado como fiscal, más allá de la suplencia que hoy encabeza en la FGJCDMX, a los que contestó:

-Pues mire, yo le diría que ahora la tarea que tengo que cumplir es ésta. Estamos en esta misión, tendríamos que esperar. Ya va a ser responsabilidad de las otras instancias y de los tiempos.

Y agregó: “Cuando venga la convocatoria, cuando estemos en las condiciones, cuando sea, veremos los tiempos y lo haremos público, porque no habrá de otra manera y estaremos participando si es que existen las condiciones para ello. De lo contrario, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora”.