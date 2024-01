Batres descartó situación de riesgo por covid-19 en CDMX, lo que sí aumentó es influenza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, negó que haya incremento de personas internadas por covid-19 o “un hecho delicado” en los hospitales de la Ciudad de México.

Cuestionado sobre el tema, esta mañana en conferencia de prensa, el mandatario capitalino respondió: “Bueno, no tenemos una situación particular, no se nos ha reportado por parte de nuestro sistema de salud algún hecho delicado o grave, sino que tenemos una temporada invernal”.

Explicó que en esta temporada aumentaron las enfermedades respiratorias: “No es el covid-19 la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo la influenza, que es donde hemos tenido mayor aumento”.

Mencionó que los casos reportados se han atendido, además recordó la campaña de vacunación como parte de las estrategias preventivas, en la que se prioriza a los adultos mayores en el caso de covid-19 y a los niños y personas de la tercera edad en los biológicos contra la influenza.

Tras lo anterior, el morenista recalcó: “No hay incremento de casos en hospitales, no tenemos una situación especial que nos esté indicando el sistema hospitalario que vaya más allá de lo que ya se tenía previsto, y ellos están tomando las medidas correspondientes”.

Sin embargo, enfatizó la importancia de las medidas preventivas en la temporada invernal.

Aumentan casos de covid-19

El pasado 12 de enero, el Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag) de la Secretaría de Salud, contabilizó en Hidalgo, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato 16 hospitales con 100% de ocupación de camas para atención general de paciente con covid-19.

Además, otros tres nosocomios reportaron una ocupación de entre 70% y 94% por las mismas causas.

Mientras que en el caso de las camas con ventilador, se registraron tres unidades médicas con 70% o más de ocupación, sin considerar aquellas que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Los hospitales con 70% de saturación se encuentran en Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Guanajuato.