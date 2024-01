Sandra Cuevas presenta su Organización por la Familia y la Seguridad; busca que sea partido en 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Arena México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que su Organización por la Familia y la Seguridad de México fue registrada como asociación civil, y reiteró que con “trabajo hormiga” tiene miras para convertirse en un partido político en 2025.

La edil aclaró que su Organización tiene dos causas principales, que son el rescate de la familia y seguridad para todo el país: “Miren, hoy no quise hablar, no quise mandar un mensaje a nadie, quiero solamente que las familias sepan que vamos a trabajar para ellos”.

Aunque después agregó: “Definitivamente, es un mensaje para la Alianza y es un mensaje para todos los partidos políticos, que una sola mujer, con fuerza, con fe, con entusiasmo, con las ganas de salir adelante, que viene desde abajo, que fui relegada, que fui humillada por los partidos políticos, pues sigue aquí, sigue de pie”.

El recinto, ubicado en la alcaldía que gobierna Cuevas y con un aforo para más de 16 mil personas, la recibió lleno por lo menos en tres cuartas partes, con banderas del país, blancas y de la Organización para la Familia y la Seguridad de México, así como más de 30 zanqueros y música de banda en vivo.

La funcionaria, quien el pasado 8 de enero aseveró durante su segundo informe de Gobierno que no quería ver ni una sola propaganda con su imagen, este 15 de enero se presentó después de su horario laboral ante miles de personas que portaban una gorra con su fotografía y alzaban letreros de diferentes retratos suyos, entre los que destacaron en los que sale presumiendo su gorra de “aferrada” y a bordo de la cuatrimoto que popularizó en su “Operativo Diamante”.

Ahí, Sandra Cuevas realizó el conteo para revelar el logo y nombre de la organización que desde el 20 de diciembre de 2023 anunció que presentaría. Inmediatamente después de la revelación, las personas comenzaron a retirarse rápidamente del lugar, pues según aseguró después la alcaldesa, de eso se trataba el evento y no tenía ningún discurso preparado, a pesar de que en ningún momento se despidió o dio alguna señal de que el evento fuera a terminar.

Además, aclaró que el encuentro fue financiado gracias al apoyo de la Arena México y de vecinos que convocaron: “Cada grupo se pone de acuerdo, se coordina”.

Luego, en entrevista, descartó la posibilidad de pedir licencia de su cargo, pues platicó que piensa dedicarse tanto a su trabajo al frente a la alcaldía, como a su nueva organización: “Afortunadamente, yo soy una mujer muy hábil, muy hábil, muy inteligente (...) me da para que de lunes a viernes pueda yo atender la alcaldía como lo he venido atendiendo 24 horas, y sábado y domingo voy a dedicarme a hacer territorio, a hacer trabajo político, pero ahora en la Ciudad de México y en el país".

También detalló cómo se financiará la organización: “Pues que quien ponga de su bolsa, por eso es que nosotros estamos invitando a esta organización política a personas con ciertas características, para que precisamente no vengan aquí ni a quererse enriquecer, ni a querer solamente un lugar dentro de la política, sino que le inviertan”.

¿Con qué partido se va Sandra Cuevas?

Cuevas Nieves compartió que en las elecciones de 2024 se ve con mucho trabajo tanto en la capital como en el resto de la República: “Y por supuesto que también con algún cargo de elección popular, ya el próximo lunes les diré hacia dónde vamos con qué partido político”.

Descartó totalmente la posibilidad de trabajar con Morena, pero no descartó la alternativa de sumar a su iniciativa a la Alianza Progresista, que formó el ex priista Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, para apoyar a Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena: “Se pueden sumar los que deseen, siempre y cuando quieran venir a ayudar, no a figurar”.

Comentó una vez más que ha tenido contacto con todos los partidos políticos, y al ser cuestionada sobre su relación con el Frente Amplio por México, contestó: “Ya platiqué, ya conversé con algunos personajes de la alianza, sin embargo, siguen habiendo descuidos, sigue habiendo un tanto de arrogancia, siguen lastimando a algunos perfiles que podemos sumar”.

Entonces sentenció: “Mientras ellos sigan con esa soberbia, esa arrogancia, la alianza, con la certeza de que van a ganar sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir, y a mí no me gusta perder el tiempo”.

Maquillar la persecución política

Severa, Cuevas aprovechó para advertir a la alianza opositora: “Sencillamente, me parece que la alianza agarró muy bien el discurso de persecución política, pero yo quiero decirles que no todos están limpios y se los digo con pruebas y se los digo con expedientes, que en muy poco tiempo yo voy a exponer”.

Explicó: “Porque no podemos tener en la alianza o no pueden tener en la alianza, pederastas, violadores de niños de niñas, y que no haya sanción para ellos, entonces ahí quisieron confundir y maquillar la persecución política con delitos que sí cometen y que tienen una red”.