Taboada aprovecha colapso en el Tren Interurbano para criticar el “mal gobierno” de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El precandidato único de la alianza “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, acudió a la Calzada Minas de Arena, en la zona de Observatorio, donde colapsó una dovela de concreto del Tren Interurbano “El Insurgente”, desde ahí advirtió: “Fue por la negligencia, porque este Gobierno no da una y por supuesto que vamos a presentar una denuncia el día de mañana”.

En entrevista frente a lugar de la caída, el panista sentenció: “Una caída más de una obra que sigue sin terminarse, de un problema como muchos de la ciudad, ya se les cayó el metro, se le cae hoy una estructura del Interurbano y esto no puede seguir así”.

Aunque no especificó más detalles de la denuncia que interpondrá el día de mañana, declaró: “Mira, en la Línea 12 no hubo una sola responsabilidad, no hubo un solo funcionario declarando ante el Ministerio Público, ahora sí esperamos que la gente en el Gobierno de la ciudad reaccione”.

Y agregó: “Esto me parece que es un acto de negligencia y ojalá haya responsables porque esto pudo haber causado una tragedia en una zona tan complicada como la zona Observatorio”.

Además, relató que una vecina de la zona le platicó que se escuchó el estruendo por el colapso: “Lo más importante es que tienen que salvaguardar la vida de los vecinos”.

Taboada consideró: “Esto es el reflejo del mal Gobierno de Morena en la Ciudad de México, no puede ser que una obra que presumían, y que ni siquiera ha concluido en su totalidad, sigue siendo para los vecinos un peligro latente”.

Todo se les colapsa, el Metro, el tráfico, la seguridad pública y ahora, hasta el tren interurbano.

¿Quieren más de lo mismo? Yo, no.

¡URGE UN CAMBIO! pic.twitter.com/lYmeZAx0LM — Santiago Taboada (@STaboadaMx) January 16, 2024

La dovela de concreto del Tren Interurbano “El Insurgente” colapsó la mañana de este martes, en la Calzada Minas de Arena; no se reportaron heridos, pero al menos dos vehículos resultaron afectados.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) publicó un comunicado en su cuenta de X, en el que explicó: “En el apoyo 18, ubicado en el frente de obra Minas de Arena, se presentó la caída de una dovela de concreto que era transportada sobre el viaducto. La grúa que realizaba la maniobra presentó una falla que originó el hecho”.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que cayó la dovela, casi encima de dos personas que se encontraban arreglando un automóvil.