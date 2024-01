“Parecen zopilotes”, así calificó Batres a quienes acusaron al gobierno por caída de dovela

Batres. "No se puede aspirar a un triunfo deseando la desgracia de la gente”. Foto: X @martibatres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Parecen zopilotes”, señaló Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, y condenó “el oportunismo carroñero de los personajes de la oposición” que acusaron al gobierno local por la caída de la dovela de concreto en las obras del Tren Interurbano El Insurgente ocurrida ayer en la calzada Minas de Arena de la alcaldía Álvaro Obregón.

Esta mañana, cuestionado en su conferencia de prensa sobre la presencia de Santiago Taboada, precandidato único de la alianza “Va por la Ciudad de México”, y de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, en el lugar del incidente, el mandatario capitalino contestó: “Es muy criticable la actitud de personajes que se presentaron ayer, que no se presentaron a ver en qué ayudaban, llegaron como zopilotes con el objeto de dañar y destruir”.

Y siguió: “Condenamos el oportunismo carroñero de personajes de la oposición, en lugar de ayudar a la gente, buscan su desgracia”.

También cuestionó la presencia del precandidato y aseguró que el primer requisito que tiene que cumplir quien gobierne la capital es “querer que le vaya bien a la Ciudad de México y a sus habitantes, no se puede aspirar a un triunfo deseando la desgracia de la gente”.

Batres Guadarrama recalcó que los “señores de la oposición actúan así por sistema” y detalló que cuando hay un problema, “lo festejan, quieren que haya desgracias, quieren que le vaya mal a la ciudad, a la gente, esto es completamente absurdo”.

Panistas alistan denuncia

Ayer, desde el lugar del incidente, Santiago Taboada anunció que en compañía de Lía Limón presentarían una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el gobierno local por “negligencia”.

La prensa preguntó al jefe de Gobierno sobre la advertencia de los panistas, a lo que respondió: “Nunca acuden a ayudar… si nosotros actuáramos, ya no digamos con esa actitud política oportunista, carroñera, ya no digamos con eso, sino simplemente hasta burocráticamente, no atenderíamos muchos de los temas que ocurren, pero nosotros hemos ido a atender temas que corresponden a las propias alcaldías”.

Recordó algunos incidentes en los que el gobierno local apoyó a la población, aunque le correspondía a las alcaldías, entre los que resaltó la explosión en la colonia Del Valle ocurrida el 22 de diciembre en la Benito Juárez, demarcación que fue liderada por el panista Santiago Taboada hasta el pasado 5 de diciembre.

También, agregó otras dos explosiones: la registrada el 18 de julio en Punta Cehuayo en la demarcación que encabeza Lía Limón y la ocurrida el 13 de noviembre en Lago Ammer en la alcaldía Miguel Hidalgo, dirigida por el panista Mauricio Tabe.

Tras lo anterior, el morenista concluyó: “Es francamente criticable, condenable, parecen zopilotes”.

Este martes 16 de enero, una dovela de concreto del Tren Interurbano El Insurgente colapsó sobre calzada Minas de Arena en la alcaldía Álvaro Obregón luego de que una grúa que la transportaba para colocarla presentó una falla. El incidente no provocó personas heridas, sin embargo, dos vehículos resultaron afectados.