Clara Brugada presenta su Gabinete de Juventudes para la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un día de terminar su precampaña electoral, Clara Brugada, precandidata única de Morena-PVEM- PT a la Jefatura de Gobierno, presentó su gabinete de jóvenes, a quienes aseguró: “Ser joven y ser conservador es una contradicción".

Esta mañana, durante la instalación del “Gabinete de Jóvenes” realizada en el Club de Periodistas de la alcaldía Cuauhtémoc, la precandidata aseguró: "Hoy los jóvenes exigen su lugar frente a la transformación, es momento de reconocer su contribución, su participación y capacidad".

También, resaltó que el 30% de los habitantes de la CDMX son jóvenes y agregó: "Por eso el día de hoy me siento contenta de estar con este equipo y orientar el trabajo de esta precampaña desde una perspectiva de juventud".

Brugada Molina compartió que el Gabinete de las Juventudes es "el mejor organizado de la precampaña" y adelantó qué en los próximos dos meses dicho equipo contactará con "muchos sectores juveniles" para construir una agenda "con los jóvenes".

La morenista aseguró que "la revolución de las conciencias "debe ser promovida por los jóvenes" y enfatizó: "Una ciudad sin jóvenes es una ciudad muerta, sin vida...Ser joven y ser conservador es una contradicción".

La intervención de la morenista despertó la simpatía de los asistentes, en su mayoría jóvenes, quienes corearon: "Jefa de Gobierno, jefa de Gobierno".

La estrategia de instalar un gabinete de jóvenes fue usada primero por la precandidata única de Morena a la presidencia y exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien el pasado 17 de diciembre presentó a un grupo de jóvenes que encabezará su equipo de precampaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Voces jóvenes

Por su parte, Marcela Fuentes Castillo, coordinadora del Gabinete de la Juventud y diputada local de Morena, presentó a los integrantes y aseguró que ninguno de ellos supera los 33 años.

"Tenemos a un gabinete de puros jóvenes que han dado la lucha en los territorios, universidades y centros de trabajo, ninguno de ellos rebasa los 33 años de edad y tienen una experiencia y vitalidad que queremos que se escuche", dijo.

También comentó que algunos de los temas que abordará el Gabinete son: Trabajo y de los derechos laborales, medio ambiente, campo, derecho de las mujeres al acceso a la justicia, derecho de la diversidad sexual, acceso a la salud y a la salud mental, combate a las desigualdades, movilidad social, sector empresarial, educación, cultura y deporte.

En tanto, Julio César Rico, integrante del Gabinete, resaltó que "la mejor política pública siempre será apostar a las juventudes" y agregó: "Tengo la firme convicción que origen no es destino, que podemos salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de nosotros, licenciada (Clara Brugada), usted no está sola, las juventudes del barrio completamente la respaldamos".

María José Soberanes, otra integrante, mencionó que quienes forman parte de dicho Gabinete tienen cinco meses para "defender la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ciudad de libertades que consolidó la doctora Claudia Sheinbaum y la esperanza que el proyecto de Clara Brugada representa para todos los jóvenes de la Ciudad de México".

Camila Luna destacó a su vez la "barrera generacional impuesta por el antiguo régimen", tras lo que recalcó: “Las mujeres trans tienen un espacio seguro aquí, la derecha jamás va a velar por ustedes como Clara lo ha demostrado”.

Otra de las integrantes, Ximena Molina, mencionó que el Gabinete de las Juventudes tiene dos tareas principales, que son convencer y organizar: “Convencer a los chicos desencantados de la política… la otra tarea es la de organizar, en primer lugar recoger las inquietudes, los sueños de todos los jóvenes de esta ciudad y una vez que sepamos cuáles son estos miedos, convertirlos en esperanza”.

En su intervención, Gabriel Rosas, miembro del equipo, sentenció: “No vamos a permitir que la derecha se instale en esta ciudad, no vamos a permitir que se instale la corrupción y el cártel inmobiliario, vamos por una unidad de utopías, no vamos a permitir retrocesos y para ello tenemos tareas muy claras; no dar tregua”.

Integrantes del “Gabinete de las Juventudes”

Los integrantes del Gabinete de las juventudes son:

Sofía Vélez y Camila Luna en el rubro de derechos de la diversidad sexual.

Iris Atenas Gutiérrez Sánchez y Mariana Ethel Moore Arias en cuestión de salud.

Alondra Olivos Cruz, Uriel Mancilla Tosqui, Irwin Arreola Rodríguez, Miguel Medina Reza, Sebastián Monjaras Feria, Carol Carballo López, Julio César Rico Serrano y Mayté Camacho Flores en materia de combate a las desigualdades.

César Balcázar, Pablo Rojas, Ricardo Arellano, Michel Muñoz Morales, Amaury Ramírez Castro y Atziri Rocha participan en temas de educación.

Miguel García y Adrián Chavarría trabajarán en materia de movilidad.

Sabrina Tenopala, Alejandra Segura Esqueda, Homero López Santiago, Jazmín Salgado, Yered Badillo, Héctor Munguía y Jessica Jazmín Vázquez Hernández se encargarán de los temas de deporte y cultura.

Además, la vocería será coordinada por Gabriel Rosas, María Torres, Ximena Molina, María José Alonso Soberanis, Gil Chiu, Benjamín Villarreal, Aurelio De Gyves Montes, Orlando Reyes Gómez, Víctor Carrillo, Emilio Villar, Sandy Ramírez, Johan Fernández y Alejandro Peñaloza García.

Clara Brugada contra "intercampañas"

En conferencia, luego de la presentación del Gabinete, la prensa pidió a la morenista su opinión sobre el periodo de intercampañas, a lo que respondió: “Se necesitará revisar muy bien este periodo de intercampaña, porque, por un lado, hay una precampaña y después hay dos meses en los que se detiene todo el proceso”.

Explicó que para modificar dicho periodo es necesario una reforma de ley: “Eso implicaría hacer reformas constitucionales, implica hacer unas buenas reformas, creo yo son mucho dos meses después de una precampaña, entonces, bueno, son reformas muy grandes que tendría que hacer”.

También aseguró que aunque en ese periodo no puede realizar actos públicos, los precandidatos sí pueden dar entrevistas “mientras no se llame a voto o se toque el tema de las campañas”.