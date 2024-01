Gobierno de la CDMX celebró que desecharan litigio de Sandra Cuevas por Ángel de la Independencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México celebró la decisión unánime de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional interpuesta por la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra Cuevas, y que confirma que el Ángel de la Independencia continuará bajo las labores del cuidado, mantenimiento, restauración y preservación del gobierno capitalino.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno consideró que la sentencia emitida este miércoles 24 de enero, “respalda el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de México para determinar desechar la controversia constitucional interpuesta por dicha Alcaldía, ya que reafirman que el bien inmueble es propiedad de la Federación, por lo que, la decisión de trasladar, de manera provisional, al gobierno de la ciudad su control físico, jurídico y administrativo no infringe ninguna de las competencias de dicha Alcaldía”.

Según la dependencia, con este fallo, se aclara “que el Ángel de la Independencia es un monumento artístico y un bien del dominio público perteneciente a la Federación, por lo que ésta es la única que puede destinarlo en favor de algún ente público”, en este caso el gobierno de la CDMX.

Así, insistió, resulta “totalmente válido” el “Aviso por el que se da a conocer el Acta por la cual se hace constar la entrega física, jurídica, administrativa y provisional que realiza Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, a favor del Gobierno de la Ciudad de México, respecto del denominado ‘Ángel de la Independencia’”.

Dicho aviso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2023.

Con ello, insistió la Secretaría de Gobierno que será el gobierno de la capital quien seguirá a cargo de las labores del cuidado, mantenimiento, restauración y preservación de este monumento, en cumplimiento de sus facultades normativas respecto del patrimonio artístico del Siglo XX.

La autoridad remarcó que, ante la sentencia de la Segunda Sala de la SCJN “marca un precedente en la administración de monumentos históricos en el país”.

Entonces, reiteró el compromiso del gobierno capitalino de “continuar con la implementación de todas las medidas que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) determine para el mantenimiento y cuidado cotidiano de este patrimonio de las y los mexicanos”.

De paso, recordó que “históricamente”, el gobierno local ha realizado un trabajo constante para garantizar el mantenimiento mayor y cotidiano de la Columna de la Independencia, incluso para resarcir los daños a su estructura por sismos u otro tipo de eventos.

El 21 de septiembre del 2023, luego de la publicación del Aviso, la alcaldesa Sandra Cuevas anunció que impugnaría la decisión de la SHCP con el argumento de que “la dependencia de gobierno federal no es poseedora de este monumento histórico”.

Ayer, la Segunda Sala de la SCJN desechó el litigio planteado por Cuevas Nieves con el que intentaba que la demarcación se quedara con la administración del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

Los integrantes de la Segunda Sala declararon que la alcaldía Cuauhtémoc no puede impugnar el cambio en la posesión del monumento pues no invade ninguna competencia reconocida en la Constitución. Por unanimidad, los ministros coincidieron en que el Ángel de la Independencia es un inmueble propiedad de la Federación y que, en consecuencia, no pertenece a ninguna alcaldía de la CDMX.