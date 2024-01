A Martí Batres “no le importa la ciudad, le importa hacer campaña”, afirma Santiago Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró que Santiago Taboada “hace caravana con sombrero ajeno” al adjudicarse logros de seguridad en la alcaldía Benito Juárez, este jueves, el exalcalde y candidato de la alianza “Va por la CDMX” declaró: “Él lleva tres minutos gobernando la ciudad”.

En la sede del PRD en la Ciudad de México, después de que recibió su constancia como candidato para la Jefatura de Gobierno por ese partido integrante del Frente Opositor, Taboada fue cuestionado sobre las acusaciones del dirigente capitalino; respondió: “Nada de lo que ha hecho tiene ni una estrategia ni un resultado, inclusive vean las calificaciones que trae como jefe de Gobierno, reprobado el señor”.

En sus declaraciones, Martí Batres aseguró que los resultados de seguridad en la alcaldía Benito Juárez se deben a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y no al trabajo del panista como alcalde; el aspirante a gobernar la ciudad reviró: “Que no diga algo que no vivió, la estrategia de Blindar Benito Juárez, aunque le duela, dio resultados”.

Volvió a presumir que esa alcaldía es la “más segura para vivir en el país”, y añadió: “Lo que él no pudo hacer ni en sus cinco minutitos de gloria, pero, bueno, qué podemos decir de un jefe de campaña, no de Gobierno”.

Taboada calificó a Batres de ser “porro por naturaleza” y dijo: “No le importa la ciudad, no le importan las víctimas, no le importa lo que pase, no le importa el agua, no le importa la seguridad, le importa hacer campaña”.

Además, durante la entrega de la constancia, el candidato opositor aprovechó para mandar un mensaje: “Desde aquí le digo al jefe de Gobierno que aquí lo esperamos, y que los perredistas y que las perredistas saben hacer territorio y en ese territorio les vamos a ganar”.

El viernes 19, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la cual la alcaldía Benito Juárez obtuvo la puntuación más baja en percepción de inseguridad de septiembre a diciembre de 2023 a nivel nacional con 15.2 puntos.

Ese mismo día, Batres Guadarrama declaró: “Desde aquí reafirmo y le digo a los habitantes de Benito Juárez: afortunadamente hay SSC y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que cuidan y protegen a los habitantes; lo otro que hace éste, el candidato de la oposición, es caravana con sombrero ajeno, es colgarse medallitas que no le corresponden”.