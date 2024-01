"Hubo actitud desafiante": Así vivió la modelo Génesis Aleska un día presa en Santa Martha Acatitla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Génesis Aleska Castellanos Azuaje, modelo de nacionalidad venezolana y exnovia de los cantantes Maluma y Nicky Jam, contó su experiencia de pasar un día en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, tras ser detenida por su presunta responsabilidad en el delito de robo en pandilla de relojes de lujo; ella dijo que la acusación es falsa.

La detención ocurrió el sábado 20 de enero, cuando la influencer de 33 años llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Florida, Estados Unidos. La Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) la acusó de participar en el robo de tres relojes de alta gama, valuados en alrededor de 10 millones de pesos en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc, y de intentar venderlos en Miami.

Tras su detención, la también empresaria fue presentada ante un juez del Centro de Readaptación Social de Santa Martha que la requirió. Luego, fue ingresada un par de horas con otras internas.

En una entrevista en el programa “La Mesa Caliente”, en la cadena Telemundo, Génesis Aleska contó: “Cuando llegué, hubo una con una actitud desafiante, como queriendo pelear conmigo”, en referencia a una mujer privada de su libertad.

Siguió: “Yo decía ‘¿pero qué es esto?’ Había mucho frío porque era de noche. La mayoría estaba durmiendo. Yo me siento en un ladito, eran como literas de concreto. Pedí una cobija porque tenía demasiado frío. Era un sitio muy bajo, olía mal, las mujeres en el piso, yo nunca había vivido esa experiencia, nunca había pasado por eso”.

Sobre la comida del lugar, la modelo venezolana agregó: “Nos dieron una bandeja con comida, era como un revoltijo y yo digo ‘yo no voy a comer esto’ y una presa empezó a pelear conmigo”. Pero, según dijo, no pasó a mayores.

La influencer no pasó ni un día en el penal, debido a que la Fiscalía que dirige como encargado de despacho Ulises Lara no pudo comprobar su responsabilidad en el delito, por lo que el juez ordenó su liberación inmediata.

“Es falso… la joyería no existe”

De acuerdo con la influencer, antes de abordar el vuelo de Miami a la CDMX, recibió una llamada de su abogado para notificarle que había una orden de aprehensión en su contra y que llegando a la capital mexicana sería detenida.

Incluso, dijo que también le llamaron sus hermanas para que no tomara el vuelo. “No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara y que, así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy”.

Sobre la acusación de “robo en pandilla”, la mujer aseguró que las pruebas que tiene la FGJ local son falsas.

“Puedes creer que las fotos son sacadas de internet, porque ellos sacaron una orden de aprehensión con pruebas falsas, ellos ni siquiera se tomaron el tiempo para verificar si todo era real o no. Entonces, mostrando mi evidencia de entrada y salida del país, dijeron que había vendido esos relojes en una joyería en Miami, pero esa joyería no existe”, afirmó.