Plaza México reabre corridas de toros en medio de la inconformidad de activistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de 20 meses suspendidas, este domingo regresaron las corridas de toros a la alcaldía Benito Juárez, en la Monumental Plaza México, en un evento marcado por la manifestación de alrededor de 200 activistas y defensores que denunciaron el maltrato animal asociado a la llamada “fiesta brava”.

A las 14:50 horas el contingente de inconformes arribo a la colonia Ciudad de los Deportes desde la Glorieta de Insurgentes y desde el Ángel de la Independencia, coreando las consignas: “Toros sí, toreros no”, “Asesinos, asesinos” y “Torero, trabaja, tauromaquia no es ganancia”.

Foto: Germán Canseco

La manifestación fue recibida por más de un centenar de elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes cerraron el acceso vial en el Eje 6 Sur y en todas las calles que rodean la Plaza México, la cual ostenta el título de ser la más grande del mundo, con capacidad para 42 mil personas sentadas..

También acudieron integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), apoyados por una ambulancia y una motocicleta. Al finalizar la protesta, declararon a Proceso que atendieron a tres manifestantes que fueron golpeados, pero no requirieron su traslado a un hospital.

Los inconformes iban ataviados de negro con playeras que tenían mensajes pro animalistas como “El veganismo es revolución” y “Liberación animal”, algunos de ellos con diademas que simulaban ser los cuernos del toro de lidia, lo que los diferenciaba claramente de los taurinos que portaron sombreros tejanos, sacos y camisas.

Foto: Germán Canseco

En la barda que rodea el recinto de tauromaquia, los activistas pintaron con aerosol las frases: “No es arte”, “Asesinos” y “Libertad interespecie”. Además, alzaron carteles que decían: “Abolición, liberación animal”, “Abajo plaza de toros”, y “El artista crea, no destruye”.

Cuando recién llegó el contingente a la Plaza México, se concentró en la entrada principal y ahí intentó sin éxito dar un portazo, aun cuando del otro lado de la reja había por lo menos 50 uniformados resguardando dicha puerta.

Incluso, una de las inconformes logró escalar la barda y fue detenida por los oficiales, lo que ocasionó el enojo de los manifestantes, los cuales exigieron su liberación y advirtieron que de lo contrario la protesta dejaría de ser pacífica. Ante el pronunciamiento del contingente, las autoridades liberaron a la joven, que estuvo detenida menos de 20 minutos.

Aunque la protesta impidió que las personas ingresaran a la Plaza México por la entrada principal, algunos comerciantes permanecieron en el sitió con puestos móviles en los que ofertaron cantimploras por 400 pesos, frazadas similares a la muleta de los toreros en 1200 pesos y sombreros en 250 pesos.

“¡No es cultura, es tortura!”, gritan defensores de animales, mientras lanzan tierra de jardineras contra quienes asisten a la función en la Plaza México Video: ?@ximenarochi? vía ?@proceso? pic.twitter.com/JDylt0eLUd — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 28, 2024

Silvia se ha dedicado toda su vida a vender productos taurinos y contó a Proceso que aunque los manifestantes no la han agredido, sí se vieron afectados sus ingresos después de casi dos años en los que no tuvo trabajo: “Ya no pasa gente, no compra la gente”.

Mientras tanto, y a pesar de que los oficiales les indicaron que no lo hicieran, algunos taurófilos salieron a las escaleras exteriores del lugar y desde ahí arriba se burlaron de los protestantes que respondieron con gritos de “pinche fifi”, “cínicos” y “debería de darles vergüenza”.

Al lugar continuaron llegando los asistentes de la corrida, quienes en ocasiones fueron agredidos con gritos de “asesinos”. En algunos casos, los manifestantes les aventaron huevos y tierra de las jardineras al grito de “¡No es cultura, es tortura!”.

Foto: Germán Canseco

Debido a lo anterior, los elementos de la secretaría encabezada por Pablo Vázquez comenzaron a encapsular con sus escudos a los manifestantes, por lo que decidieron parar con las agresiones y realizar una cadena humana para evitar la llegada de más personas al polémico recinto.

Sin embargo, las agresiones no solo fueron de parte de los manifestantes: la actriz y youtuber Tatiana Martínez declaró que mientras grababa a los asistentes pasar, uno de ellos le arrebató el dispositivo y lo rompió: “Obvio se siente feo irme sin celular, pero eso habla de ellos porque no lo estábamos tocando ni nada, solo estábamos grabando”.

Aproximadamente 20 minutos antes de que iniciara la corrida de toros, el contingente comenzó a avanzar hacia avenida Insurgentes, donde no cerró la circulación y permaneció alrededor de media hora mostrando los carteles a los automovilistas que pasaban por la vialidad

En ese punto, enunciaron en sus altavoces: “Derechos ya para los animales, justicia ya para los animales, el arte construye, no mata ni destruye”.

Debido a la manifestación, establecimientos como Suburbia y la taquería El Huequito tuvieron que cerrar sus puertas.

Parte del regreso ayer de la llamada "Fiesta Brava". Foto: Miguel Dimayuga

Responsabilizan a la 4T

Entre los inconformes, hubo quienes hicieron uso de megáfonos para difundir que Morena es responsable del regreso de estos eventos, por ello repetían: “Mucho cuidado para votar”.

Firme, Emanuel detalló: “Es una política llena de intereses, corrupción, es lo que se está manejando, una falacia, una mentira de los que se dicen el nuevo gobierno, porque está metiendo sus jueves para que aprueben las cosas que ellos tienen acordadas (...) se dicen progresistas, se dicen liberadores y realmente están haciendo lo mismo, ya vimos cuando murió Baillères qué dijo López Obrador”.

Alberto Baillères fue uno de los hombres más ricos de México, dueño de empresas como Palacio de Hierro y GNP Seguros, también fue uno de los principales impulsores de la “fiesta brava”; su empresa Tauroplaza México S.A. de C.V estuvo al frente de la Plaza México durante cinco años, desde 2026 a 2021. El presidente lamentó su fallecimiento, el 2 de febrero de 2022.

El 6 de diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió levantar el freno que impedía la celebración de tauromaquia en la capital, y que fue autorizado por un juez federal a partir de mayo de 2022, tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, la cual argumentó que las corridas de toros afectan el derecho a tener un medio ambiente sano porque implican un daño al bienestar animal.

Dos visiones

La polaridad de las opiniones sobre las corridas de toros fue latente tanto en los pronunciamientos de los manifestantes como en las respuestas que recibían por parte de los taurinos que aprovecharon la oportunidad para defender sus ideas ante las acusaciones.

Almendra Aguilar tiene 17 años y es aficionada de los toros desde que tiene memoria, vino desde Aguascalientes a disfrutar el espectáculo y en entrevista con Proceso compartió su visión: “Yo creo que si no hubiera corridas y novilladas no existiría el toro de lidia. Realmente al animal se le da un estilo de vida buenísimo, yo no sé por qué están en contra de este tipo de cosas, simplemente si no les gusta no tienen porque asistir”.

Para Aguilar, la crianza que tienen los toros de lidia es lo que separa el toreo de la crueldad animal: “Porque los animales que meten en rastros, son animales que les inyectan cantidad de cosas para tener más carne, y los animales de aquí, pues tienen como cinco o siete años de una vida llena de calidad”.

Otro taurino, Eduardo, sostuvo que las corridas no solo son una expresión artística, sino también de respeto a los animales, y argumentó que si no existieran las corridas se extinguiría la especie: “Si no hay quien los cuide, desaparecerían”.

Foto: Miguel Dimayuga

Sobre las pintas que realizaron algunos manifestantes, opinó: “Depende la manifestación y depende la causa, si es defender a las causas de las mujeres, a mí no me importa que tachen el Ángel de la Independencia (...) pero las manifestaciones están reguladas para que sean de manera pacífica sin dañar a terceros, pero no es algo que podamos controlar”.

Chantal acudió al lugar para realizar un performance artístico con ocho mujeres que se tiraron al piso semidesnudas, cubiertas de sangre, simulando estar muertas con banderillas o garapullos enterrados, para demostrar la brutalidad de la muerte del toro de lidia.

Ella contó a Proceso que se sienten decepcionadas con el regreso de las corridas y compartió que uno de sus propósitos es evitar la muerte del toro que este domingo participó en la corrida, aunque reconoció que era poco probable, pues afirmó que el lugar estaba "repleto de asesinos".

Luego añadió: “Estamos representando la sangre inocente y esperamos que pueda hacer conciencia para que dejen de apoyar esto”.

La asistencia ayer a la Plaza. Foto: Miguel Dimayuga

En tanto, la activista Paola Pérez fue clara cuando explicó: “El toro de lidia fue alterado genéticamente para que se hiciera más imponente, más tosco, en su naturaleza el toro de lidia no tendría por qué existir, porque solo fue creado para entretenimiento de estas personas, pues los toros que sigan con vida debería de ser resguardados en santuarios, pero ya no reproducirlos, que se extingan, porque su naturaleza no es esta, no es entretener a las personas”.

Pérez también considera que las corridas de toros promueven y normalizan la violencia no solamente hacia los animales, sino también hacia los seres humanos. Además, piensa que es una contradicción que la marcha haya sido resguardada por casi el mismo número de oficiales de la SSC que de manifestantes, cuando esa institución ha enarbolado la defensa de los animales para “impulsar su popularidad”.

En ese sentido, el 21 de julio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcfuch, enfatizó en el marco del día mundial del perro que “el maltrato animal es antesala de la violencia social que escala hasta lastimar a seres humanos”.

Alrededor de las 17:50 horas los manifestantes se retiraron del lugar y los oficiales se replegaron nuevamente a la entrada principal de la Monumental Plaza México, desde donde se podía escuchar a los taurinos gritar “Olé”.