Sandra Cuevas rompe con la alianza “Va por la CDMX” y dice que la castigaron por no aceptar porquerías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futuro de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no tendrá el respaldo de partidos políticos, pues hoy confirmó que la alianza “Va por la Ciudad de México” le cerró las puertas “por no haber aceptado sus porquerías se me castigó”.

En conferencia desde el salón de cabildos de la alcaldía que gobierna, la funcionaria aseguró que no necesita ningún partido que la respalde y arremetió contra los partidos que conforman la alianza opositora, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo calificó como “el más asqueroso” y aseguró que solamente “está preocupado por sus plurinominales”.

Sobre el PRD, advirtió que va a desaparecer y, acerca del PAN sentenció que “se va a hundir junto con el cartel inmobiliario”, el cual refirió es encabezado por el diputado Jorge Romero y representa al candidato del Frente, Santiago Taboada: “Me recuerda mucho una canción que dice ‘él es el gato, del gato, del gato, del patrón', eso es Taboada”.

Incluso, la funcionaria mostró un video en el que aparecían fotos del aspirante a gobernar la ciudad con dicha canción de fondo.

Puntualizó que en una reunión panista le dijo: “Nosotros te queremos en la alianza, sin embargo, yo no puedo ofrecerte nada más que trabajes conmigo, que te sumes a esta campaña y cuando ganemos, a ver qué te damos”.

A lo anterior, la edil aseveró que no le interesó la propuesta, ya que no “es limosnera, es política”.

A su negativa, Taboada le contestó que entonces valorarían su reelección en la demarcación, así lo compartió la alcaldesa, quien acusó: “Cómo te atreves, Santiago Taboada, a ofrecerme algo que tú negociaste, que tú entregaste, tú mismo entregaste la Cuauhtémoc (…) un hombre que no tiene palabra, un hombre que no respeta acuerdos, no vale nada, tú no vales nada, y tú no vas a ser nunca jefe de Gobierno”.

A Cuevas se le quebró la voz cuando afirmó que no necesita de ningún partido político y acusó al Frente: “Ustedes están aquí para hacer dinero”.

Luego agradeció al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado: “Por ofrecerme lo que me ofreció para irme a su partido político, pero no es el momento”.

También agradeció a la presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo: “Por haberme ofrecido una diputación plurinominal (…) gracias, pero tampoco quiero ir con Partido Verde, a mí me gusta lo difícil”.

Exhibir a la alianza

Entonces, la alcaldesa advirtió que de ahora en adelante se va a dedicar a “demostrar todos los días quién es la alianza, quién es el PAN, quién es el PRI, quién es el PRD, quienes son sus dirigentes y cuáles son sus pecados”.

Aclaró que además se dedicará a impulsar su Organización por la Familia y la Seguridad de México, la cual tendrá un calendario a de trabajo a partir del próximo fin de semana.

Al ser cuestionada sobre una posible alianza con el diputado Luis Espinosa Cházaro, tras su renuncia al PRD, Cuevas respondió: “Los enemigos de haya son mis amigos”.

Agregó: “Pienso que se van a unir bastantes”.