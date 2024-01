Sedena despliega operativo en Torre de Pemex por reporte de granada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) acudieron la tarde de este miércoles 31 de enero a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender el reporte de una granada de fragmentación tirada en el jardín interior del edificio ubicado en avenida Marina Nacional, de la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el reporte policiaco de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez, a través de la frecuencia de radio fue emitida la alerta en la colonia Verónica Anzures, avenida Marina Nacional, sobre el explosivo dentro de las instalaciones de la empresa estatal.

Debido a lo anterior, activaron los protocolos de seguridad y en el lugar se presentó la unidad MX- 342- A- 1, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) y personal militar, con apoyo de integrantes de Seguridad Física de la Sedena y de la Dirección Jurídica de Pemex. Además, una unidad médica 005 de Rescate.

Según reportes periodísticos, los militares acordonaron la calle Bahía del Espíritu Santo para hacerse cargo del artefacto, el cual trasladaron con el equipo de asbesto necesario hacia una camioneta para su traslado.

En redes sociales se difundió una imagen en la que se puede apreciar en plano cenital la granada sobre el césped.

En tanto, trabajadores de Pemex filtraron un video que muestra cómo se vio desde la parte superior de las oficinas del edificio el momento en el que un elemento de la Sedena removió el explosivo con un artefacto especializado.

En el fondo de la grabación se escuchan personas preguntando si se podrían ver afectados en caso de que estallara durante su retiro y a un sujeto que deduce que la granada no tenía puesto el seguro.

En internet circuló información sobre un posible desalojo de las instalaciones, sin embargo, no fue así, incluso en X la usuaria Paty Said (@PatySaid) comentó: “Al parecer hay amenaza de bomba en @pemex y no nos desalojan!!!! @CarlosLoret @lopezdoriga @CiroGomezL”.

El hallazgo del explosivo se da en el onceavo aniversario del accidente ocurrido en el edificio B2 del Centro Administrativo de Pemex, en el que murieron 37 personas, en 2013.