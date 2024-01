Acusan negligencia en muerte de bebé; doctora “nada más le mandó ibuprofeno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un grupo de motociclistas bloqueó la glorieta frente al Hospital Pediátrico Legaria para protestar por una supuesta negligencia médica que le habría provocado la muerte a Roberto, un niño de un año y cuatro meses de edad.

Entre los motociclistas estaban los padres de Roberto, quienes aseguraron que los médicos de hospital no diagnosticaron correctamente al menor, que había sufrido un golpe en la cabeza, y que finalmente falleció.

“La chica de admisión me dijo que necesitaba una placa de su cabecita, por el golpe, porque el niño venía sin color y cuando pasamos me tuvieron aquí más de una hora. La doctora nada más lo pasó y me dijo que no tenía nada, nada más le mandó ibuprofeno y árnica para que se le quitara y me dijo que lo dejara dormir toda la noche”, dijo una familiar del menor.

Pero el niño empeoró cuando estuvo en su casa por las lesiones internas que le dejó el golpe en su cabeza, y finalmente falleció.

Por eso, sus familiares cerraron la glorieta ubicada en Calzada Legaria y Lago Viedma, justo frente al Hospital Pediátrico Legaria.

La cuenta de X del C5 de la Ciudad de México reportó el bloqueo en la colonia Panteón Francés, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y ofreció como alternativa vial Barranca del Muerto.