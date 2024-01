Dan prisión preventiva a cuatro detenidos tras balacera en romería de Iztacalco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes, un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra los cuatro detenidos tras la balacera en una romería de la alcaldía Iztacalco, el pasado 2 de enero, donde dos personas murieron y siete resultaron lesionadas, entre ellas una menor de un año y cuatro meses.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la Coordinación General, le imputó a tres de los señalados el delito de portación de arma de fuego sin licencia, mientras que al otro la presunta comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cometidos en agravio de la sociedad.

Agregó que en la audiencia, la autoridad judicial calificó de legal la detención y estableció prisión preventiva, pues argumentó que los señalados no tenían arraigo domiciliario.

La FGJCDMX apuntó que, ante la determinación del juez, el abogado de los acusados, César Daniel Servín, solicitó la duplicidad del término para recabar pruebas a favor de su defensa, por lo que la audiencia se reanudará el próximo martes 9 de enero, hasta entonces los presuntos responsables permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Además, las indagatorias de la institución dirigida por Ernestina Godoy apuntan a que los cuatro sujetos están relacionados con la balacera contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que se encontraban realizando trabajo para investigar la operación de una célula delictiva posiblemente dedicada a la extorsión.

De acuerdo con reportes periodísticos, el abogado afirmó en cuanto al arraigo domiciliario, que ya habían acreditado sus domicilios, y refirió que entregó la ubicación el pasado jueves, así como el trabajo al que se dedicaban como comerciantes.

Incluso, declaró antes a medios que contaba con elementos suficientes para que sus representados continuarán su proceso en libertad.

Ahí, fuera de las salas orales, Servín también remarcó que durante la audiencia no hubo mención sobre la presunta pertenencia de los señalados a la banda delictiva “Los Conchos”, pues aseguró que quedó acreditado que no son extorsionadores, ya que no se les imputó el delito de asociación delictuosa.

El pasado 4 de enero, trabajadores de la romería de Iztacalco bloquearon por alrededor de seis horas el cruce de las vialidades Javier Rojo Gómez y la avenida Sur 16 para exigir la liberación de los 10 detenidos, pues aseguraron que también “son comerciantes”.

El mismo día, la Fiscalía capitalina notificó que seis de los 10 detenidos tras el tiroteo en Iztacalco fueron puestos en libertad, pero advirtió que “continúan bajo investigación”.

Entre los detenidos hay un policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presuntamente involucrado en el delito de extorsión y con una investigación previa, según declaró el jefe de la policía, Pablo Vázquez, el jueves en conferencia.