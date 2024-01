Ernestina Godoy plagió en su tesis de licenciatura en Derecho: Sheridan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro días de que termine el periodo de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y en medio de la polémica por su posible ratificación en el Congreso local, el portal de noticias Latinus publicó una investigación de Guillermo Sheridan que la acusa de cometer plagio en su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la publicación, la tesis titulada “La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política” tiene párrafos “íntegros” tomados de los autores Mauricio Merino y el académico francés Jean-Claude Thoening, sin que los haya citado, les haya dado el crédito correspondiente o haya mencionado que fueron tomados como referencia para su investigación.

La tesis de Godoy Ramos fue publicada en enero de 2004, bajo la asesoría de Eduardo Galindo Becerra, para obtener el título de licenciada en Derecho por la máxima casa de estudios. Se puede leer en el repositorio de tesis de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAN en este enlace:

http://132.248.9.195/ptb2005/00721/0329241/Index.html

La publicación de Guillermo Sheridan, quien en 2022 hizo un comparativo similar de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, asegura que la tesis de la hoy fiscal capitalina tiene párrafos íntegros del folleto titulado “La participación ciudadana en democracia” que escribió el doctor Mauricio Merino bajo el sello del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1995. Fue el cuarto de los “Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática”.

Sheridan halló que, en el capítulo cuarto de su tesis, la autora habla de la Edad Media, cuando la toma de decisiones se hacía a voluntad a los reyes, monarcas y soberanos, como lo expuso Merino en las páginas 20 y 21 de su texto. Incluso, dijo que la hoy fiscal tomó párrafos copiados de manera íntegra sin poner citas a pie de página o alguna alusión al trabajo Merino.

Ese, dijo, es un ejemplo de cómo “la pasante Godoy prescindió de la ética académica”.

Según el autor del estudio, Godoy “despojó” al académico francés Jean-Claude Thoening, de quien copió párrafos completos del texto “Política pública y acción pública”, publicado en 1988 y traducido al español en 1997 en la revista “Gestión y Política” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con estos hallazgos, Guillermo Sheridan considera que Ernestina Godoy sería “pasante” de la licenciatura en Derecho, mientras que para ser ratificada por cuatro años más en la FGJ local, debe tener un título universitario avalado y reconocido por una institución educativa oficial.

“¿Se cumplirá ese requisito? Me temo que no. Ernestina Godoy es si acaso pasante, pues buena parte de su tesis (a veces capítulos enteros) es copia textual de escritos académicos previos, sin las obligadas referencias y sin que se otorgue el debido crédito a sus verdaderos autores. Como es sabido, reconocer y citar con honestidad intelectual y rigor metodológico los escritos de otros es crucial para el trabajo académico. Quien no lo hace comete plagio”, dijo Sheridan.

Y agregó: “Me pregunto si estaremos ante uno más, obedeciendo el llamado del presidente López Obrador, de la juez Esquivel Mossa, de la candidata Claudia Sheinbaum y de la misma fiscal Godoy a denunciar la deshonestidad en cualquiera de sus formas”.

En el Congreso de la Ciudad de México está por discutirse la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el lunes 8 de enero, con la intención de que se vote el dictamen de la Comisión de Administración y Justicia que el 7 de diciembre fue aprobado en favor de la ratificación de Godoy Ramos al frente de la FGJCDMX. El periodo de la morenista termina el martes 9 de enero.