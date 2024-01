Explosión en la Del Valle causó daños en 80 viviendas: Secretaría de Gestión Integral de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, informó que alrededor de 80 viviendas resultaron dañadas tras la explosión ocurrida el 22 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez.

Cuestionada sobre el tema esta mañana en conferencia presidida por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la secretaria mencionó: “Tenemos alrededor de 80 viviendas que sufrieron distintos tipos de afectaciones, algunos más, algunos menos, pero algunos son solamente de vidrios, otros son vidrios y cancelería, a los cuales se les va a ayudar, se les va a apoyar económicamente”.

Detalló que el incidente “tuvo varias consecuencias” entre las que resaltó la “caída” de las dos viviendas en donde se produjo la explosión y afectaciones en las tres casas aledañas.

Myriam Urzúa agregó que vecinos de alrededor de unos 70 metros a la redonda tuvieron afectaciones “en vidrio y cancelería”.

El censo de los daños fue realizado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), de acuerdo con esta versión.

Sobre las viviendas que cayeron tras la explosión, la secretaria explicó que las autoridades indagan la forma de “apoyarles con la demolición… en este momento están en un riesgo inminente, y es por eso que estamos actuando muy rápidamente para poder hacer la demolición a partir de la próxima semana”.

Viviendas sin seguro

Myriam Urzúa relató que las dos viviendas que cayeron tras la explosión no tenían seguro, sin embargo, resaltó: “Pero los que no tienen seguro a esos se les va, por supuesto, a ayudar. Las personas que vivían en las dos viviendas que cayeron no tenían seguro”.

Dijo que en la casa de arriba de la vivienda en la que ocurrió el incidente “vivía una señora de 89 años, en este momento estamos conversando con el hijo; y en la parte de abajo, la persona que murió, estamos hablando con el hermano de la persona, y están totalmente claros en cuáles son los pasos que estamos dando para poder darles el apoyo”.

Por su parte, mencionó, el dueño de la casa de atrás de donde ocurrió la explosión sí cuenta con seguro, por lo que “están esperando que se haga la demolición para que el seguro de ellos pueda entrar”.

El viernes 22 de diciembre de 2023, una presunta acumulación de gas causó una explosión en un inmueble de la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez, que dejó como saldo una persona fallecida, al menos siete lesionados y varios inmuebles dañados.