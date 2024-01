“Todo se encuentra en orden”: Tonatiuh González tras comparecer ante Ministerio Público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Armando Tonatiuh González Case, excoordinador del PRI en la Ciudad de México, quien fue presentado el pasado fin de semana ante el Ministerio Público por el delito de trata de personas, expresó mediante un comunicado que “todo se encuentra en orden”, y agradeció a las personas que le mostraron apoyo los últimos días.

En su boletín, reconoció el respaldo que le brindó el dirigente priista a nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y su similar de la capital, Israel Betanzos Cortés.

“A mis familiares, amigas y amigos, colegas y, por supuesto, a mis líderes a nivel nacional, Alejandro Moreno, y de la CDMX, Israel Betanzos, así como el respaldo jurídico de mis abogados y quienes me acompañan día a día en las redes sociales”, se lee en el mensaje.

También dice no tener problema con cooperar con las autoridades para esclarecer investigaciones, siempre que en ello no se incurra en ilegalidades.

“Tengo la conciencia tranquila, porque siempre me he conducido con plena transparencia y en la legalidad; por lo que, de mi parte, no hay objeción de colaborar con nuestras instituciones para lograr un bien común, siempre y cuando sea conforme a derecho y respetando los principios constitucionales del debido proceso y presunción de inocencia”, menciona.

Aunque personalidades panistas y priistas calificaron lo sucedido como orden de aprehensión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que ésta consistió únicamente en una orden de presentación de González Case ante autoridades ministeriales, para que rindiera declaración con respecto a los hechos que se investigan.

El órgano de procuración de justicia aseguró también que la orden judicial fue emitida después de que Tonatiuh González no acudió a declarar.

El político fue interceptado por agentes y subido a un vehículo de la fiscalía, cuando se encontraba acompañado de Betanzos en la colonia Del Valle, ubicada en Benito Juárez; y fue trasladado esposado a las oficinas de la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata.

Medios han señalado que el caso vinculado a estos sucesos es el relativo al también priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien está en prisión por su posible participación en trata de personas.

El excoordinador local del partido tricolor finalizó su mensaje con las siguientes palabras:

“Cada gesto, mensaje y muestra de solidaridad para mí ha sido fundamental. Es de mi interés tranquilizarles al afirmar que todo se encuentra en orden y que esta experiencia sólo fortalecerá mi espíritu y determinación. Vuelvo a insistir, aprecio profundamente la comprensión y el apoyo que he recibido en estos tiempos donde la comunidad es el motor que nos impulsa”.