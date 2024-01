Godoy da su último informe, pero advierte: Vamos contra la corrupción inmobiliaria y la trata de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su último día como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy anunció que, a partir de este miércoles 10, saldrá “a las calles” y “con sus compañeros candidatos” informará a la gente sobre los actos de grupos políticos dedicados a la corrupción inmobiliaria y la trata de mujeres en la capital, en referencia a militantes del PAN y del PRI, respectivamente, que combatió al frente de la institución.

Un día después de que no fue ratificada en el cargo porque Morena y sus aliados no reunieron la mayoría calificada -44 de 66 votos-, agregó: “Para mí no significa una derrota personal, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y con entereza, hemos puesto a las víctimas al centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos”.

La mañana de este martes, con el Altar a la Patria de su lado izquierdo, arropada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, y la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Ríos, la fiscal adelantó:

“Con respeto a la ley, desde mañana saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles del grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos, a los que explotaban sexualmente a las mujeres”.

A breve pregunta de Proceso, sobre con quién saldrá a las calles, aseguró: “Voy a ir con mis compañeras y mis compañeros candidatos”. Minutos más tarde, en sus redes sociales le mandó un mensaje a quien fue su jefa en la entonces delegación Iztapalapa, Clara Brugada, a quien le dijo que caminará con ella en su búsqueda para ganar la Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones del próximo 2 de junio.

Sobre el ofrecimiento que le hizo la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, para entrar a una encuesta y competir por una curul en el Senado de la República, la fiscal dijo a la reportera: “a ver qué dice la encuesta”. Y en cuanto a la invitación de presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a su gobierno, solo mencionó: “le agradezco mucho”.

En los 41 minutos que duró su cuarto informe, Godoy Ramos fue interrumpida con aplausos, al menos, 16 veces, de funcionarios locales, federales, legisladores, empresarios, integrantes del gabinete de gobierno local, grupos de la sociedad civil.

Pero los que más sobresalieron fueron los cientos de trabajadores de la Fiscalía -entre personal de oficinas y policías de Investigación-, quienes, en pleno horario laboral, acudieron a Chapultepec a despedir a su jefa al coro de “¡Ernestina! ¡Ernestina!” y “¡Senadora!, ¡Senadora!”.

Entre quienes gritaban las arengas estaba Rafael Acosta alias “Juanito”, polémico jefe delegacional de Iztapalapa, obligado a cederle el cargo a Clara Brugada en el 2009.

Minoría y presiones

Como ya lo había dicho varias veces antes, Godoy Ramos acusó a “una minoría” de diputados del PAN y del PRI de bloquear su ratificación al frente de la FGJ local.

“Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Les dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política, solo la corrupción. Esencialmente, los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política”.

Como también lo hizo antes, recordó que recibió presiones para liberar a priistas y panistas acusados de explotación sexual de mujeres y corrupción inmobiliaria, a cambio de su voto por la ratificación.

Y dijo: “De haber cedido, habríamos logrado extender cuatro años más nuestro periodo al frente de la Fiscalía, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usaron la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Ninguna, ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia y los principios”.

Por ello, destacó que le “honra mucho” que 62% del Congreso de la CDMX voto en su favor -41 de 66- y “se pusieron de lado de la justicia” e hizo mención especial a las diputadas Mónica Fernández y Wesly Chantal Jiménez, aún priistas que votaron en su favor. Discurso de Godoy. Foto: Octavio Gómez

Las acciones

Ernestina Godoy Ramos enumeró los principales resultados logrados en los cuatro años que estuvo al frente de la FGJ local. Sin embargo, las menciones más aplaudidas fueron las relacionadas con el combate al feminicidio y a la violencia contra la mujer.

También levantó ánimo cuando criticó la situación en la que recibió en 2018, la Procuraduría General y la CDMX tras el gobierno de Miguel Ángel Mancera: “estaba en su peor momento” en materia de seguridad y justicia. Luego, presumió:

“En cinco años se produjo un cambio profundo y sin retorno… una Fiscalía a lado de las víctimas, con perspectiva de género, sin discriminación, con mejor atención y eficiente en la recepción de las denuncias, que investiga con profesionalismo y con rigor científico, que respeta los derechos humanos y combate todas las expresiones criminales con inteligencia y con firmeza”.

Insistió en que uno de sus objetivos prioritarios ha sido ubicar a las víctimas en el centro de la atención y la capacitación de todo el personal en materia de perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos y combatir la corrupción interna en la institución.

Destacó el dato de que en su administración se destituyeron a 128 ministerios públicos, 25 peritos y 179 policías de Investigación por actos de deshonestidad o traición al servicio público.

La funcionaria presumió: “Soy la única fiscal –hasta el día de hoy– que salió a las plazas a dar audiencias públicas y atender a las víctimas”. Y siguió: de enero 2019 a diciembre 2023, los delitos de alto impacto se redujeron 60.29%, el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas se incrementó 95%, fueron vinculadas a proceso a más 33 mil imputados, el homicidio doloso bajó 42% y fueron desarticuladas 83 bandas criminales y detenidos 102 líderes criminales en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Godoy aprovechó el micrófono para lanzar indirectas a los alcaldes de oposición: “Quien piense que, pintando patrullas con los colores de su partido, es una estrategia de seguridad, tiene una idea muy limitada de lo que es la seguridad ciudadana”.

Godoy destacó también las acciones en materia de búsqueda de personas aprovechó para saludar a Carmen Volante, madre de la joven Pamela Gallardo, desaparecida hace seis años. “Seguimos buscando a Pamela”, le dijo en tono de triunfo.

Tras repasar la investigación por corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, que marcó su paso por la FGJ local, Ernestina Godoy dijo que la institución “tiene proyecto y tiene rumbo” y que en ella seguirá el mismo equipo de trabajo.

“Víctima de venganza”: Alcalde

En su breve intervención al final del informe, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, acusó que Ernestina Godoy “fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad”. El cobijo oficialista. Foto: Octavio Gómez

Sus palabras fueron eco de las declaraciones que, horas antes, hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia “mañanera”. Dijo: “no la frenarán ni deben pensar que esta victoria pírrica detendrá el propósito de investigar y castigar a quienes se creyeron dueños de la justicia en esta gran ciudad”.

Incluso, aseguró que Godoy será recordada por sus logros y su contribución en la disminución de los delitos de alto impacto y “por no tolerar feminicidios, aunque no ocurrieran en la Ciudad de México”.

Al final del informe, el jefe de gobierno, Martí Batres, quien en múltiples actos oficiales defendió la ratificación de Godoy Ramos, hizo un breve repaso por las acciones de la funcionaria en la Fiscalía y le dedicó un breve, pero claro mensaje “a esas mafias de priistas y panistas anquilosados y ridículos” que votaron en su contra: “¡No ganaron nada, la justicia sigue y Ernestina sigue!”.